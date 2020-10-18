الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

دراسة حكومية دورية لقرار الحظر الشامل

أسعار الذهب الأحد 18/10/2020

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

ارتفاع على درجات الحـرارة

بطولات نشامى الأجهزة الأمنية تتصدر تويتر وسط تأييد شعبي واسع




الأحد، 18-10-2020 11:53 ص

فوائد مذهلة لشرب القهوة يومياً

5274987-1899051470


الوكيل الاخباري - أكد دكتور متخصص أن القهوة تحمي من الإصابة بمرض السرطان، وتساهم في التخلص من الوزن الزائد.

وأشار أخصائي التغذية إلى أن مشروب القهوة، له فوائد كثيرة، أبرزها أنه يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

اضافة اعلان

وأوضح الدكتور أن شرب القهوة يقلل الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم، وتقتل تطوره، مشيرا إلى أنها تحتوي على مركب البوليفينول العضوي، الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-39-1080x675

5 علاجات منزلية لوقف الشيب المبكر

Doc-P-756665-637384493877261178

كيف نقيس درجة الحرارة بصورة صحيحة؟

تنزيل

ابرز الفوائد الصحية لـ الميرمية

3872155588_844b4d1cf9_o

دراسة .. تناول هذا الطعام يوميا يقضي على دهون البطن

Fridge-FB

أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

unnamed

علماء يكشفون عن روتين صباحي يمنع السرطان!

أخبار متعلقة
من الذات

الكشف عن العلاقة بين الغضب والقلق وزيادة الوزن

72445-الجزر

تناول الجزر يحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

Ketogenic-Diet

دراسة: آثار جانبية خطيرة وقاتلة لاتباع حمية الكيتو

European-Specialty-Coffee-Market-by-Pointbleu-Design-Blog

لعُشاقها .. أسرار تخزين القهوة للحفاظ على الرائحة والمذاق

أزمة-قلبية

انتبه إليها.. 8 علامات هامة تدل على هبوط وظائف القلب

78-133240-water-lemon-magical-combination-multiple-benefits_700x400

تحذير من خطر شرب ماء الليمون !