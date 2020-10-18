فوائد مذهلة لشرب القهوة يومياً

الوكيل الاخباري - أكد دكتور متخصص أن القهوة تحمي من الإصابة بمرض السرطان، وتساهم في التخلص من الوزن الزائد.



وأشار أخصائي التغذية إلى أن مشروب القهوة، له فوائد كثيرة، أبرزها أنه يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

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وأوضح الدكتور أن شرب القهوة يقلل الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم، وتقتل تطوره، مشيرا إلى أنها تحتوي على مركب البوليفينول العضوي، الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء.

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