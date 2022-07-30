الوكيل الإخباري - تعد الفاكهة وجبة خفيفة مليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما قد يجعل إدراجها في النظام الغذائي خياراً صحياً قد يساعد على إنقاص الوزن.

اضافة اعلان

مجموعة فواكة تساعد على إنقاص الوزن في التقرير الآتي:



الغريب فروت

يرتبط تناول الغريب فروت عادة بالنظام الغذائي وفقدان الوزن.

التفاح





التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرة حرارية و5.4 غرامات من الألياف لكل 223 غراماً.

التوت



يحتوي نصف كوب (74 غراماً) من التوت على 42 سعرة حرارية فقط ولكنه يوفر 12% من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 18% من فيتامين K. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرة حرارية تناولوا طعاماً أقل في وجبة لاحقة من أولئك الذين تناولوا حلوى بنفس العدد من السعرات الحرارية.



الفاكهة ذات النواة

تعدُّ الفاكهة ذات النواة خياراً مليئاً بالعناصر الغذائية. تشمل الخوخ والنكتارين والكرز والمشمش. فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA ما يجعلها رائعة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

فاكهة الكيوي



يعدُّ الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية ومصدراً ممتازاً لفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك والألياف.

البطيخ



البطيخ منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله صديقاً جيداً لفقدان الوزن.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة