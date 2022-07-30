السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل في عمان

السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية قوية

تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

إصابة سيدة بعيار ناري باحتفالات التوجيهي في الخليل

استقرار أسعار الحديد محليا وسط عزوف عن الشراء

هيئة الاعلام: منع عرض فيلم "ثور: لوف أند ثاندر" في المملكة

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الضمان توضح حول صرف بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص - فيديو

السبت، 30-07-2022 11:59 ص

فواكة تساعد على إنقاص الوزن

3654001-367119954


الوكيل الإخباري - تعد الفاكهة وجبة خفيفة مليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما قد يجعل إدراجها في النظام الغذائي خياراً صحياً قد يساعد على إنقاص الوزن.

اضافة اعلان

 

مجموعة فواكة تساعد على إنقاص الوزن في التقرير الآتي:

 

الغريب فروت
يرتبط تناول الغريب فروت عادة بالنظام الغذائي وفقدان الوزن.

 

التفاح


التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرة حرارية و5.4 غرامات من الألياف لكل 223 غراماً.

 

التوت

يحتوي نصف كوب (74 غراماً) من التوت على 42 سعرة حرارية فقط ولكنه يوفر 12% من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 18% من فيتامين K. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرة حرارية تناولوا طعاماً أقل في وجبة لاحقة من أولئك الذين تناولوا حلوى بنفس العدد من السعرات الحرارية.

الفاكهة ذات النواة
تعدُّ الفاكهة ذات النواة خياراً مليئاً بالعناصر الغذائية. تشمل الخوخ والنكتارين والكرز والمشمش. فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA ما يجعلها رائعة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

 

فاكهة الكيوي

يعدُّ الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية ومصدراً ممتازاً لفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك والألياف.

 

البطيخ

البطيخ منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله صديقاً جيداً لفقدان الوزن.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
915_893471_large

طرق للسيطرة على الشهية أمام مغريات الأطعمة الصيفية

b523d0e2-e47e-4fce-b12f-5a125347850b

طرق تجعل أمعاءك أكثر صحة.. صيفا

adfc4d00-bc4b-4a30-ab2f-46726f02c94a

البقوليات.. لماذا تعد غذاءً مثالياً لك ؟

8675666-684448048

لماذا يحذر بعض الأطباء من حمية البيض المسلوق؟

_الشتاء

الصيف موسم الجلطات.. هكذا تحمي نفسك!

kids-800x549 (1)

القاتل الصامت.. هل يصيب الأطفال أيضا؟

أخبار متعلقة
4

قلص من استهلاك 300 سعرة حرارية في اليوم بهذه الخدعة البسيطة!

190417105608132_الفرق-بين-العصير-والفاكهة

من أجل حياة صحية تناول الفاكهة وتجنب عصيرها حتى لو كان طبيعيا

30042-silversneakers

عمركِ فوق الخمسين.. كيف تتخلصين من دهون البطن؟

154-113239-coffee-lover-diet_700x400

فوائد رجيم القهوة وطريقته

2447ebb7-54fa-468d-80ec-84c755baef07

أنظمة ريجيم قديمة.. لا تتبعيها أبدا

129589

أفضل رياضة لإنقاص الوزن سريعا