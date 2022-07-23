السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 12:13 م

من أجل حياة صحية تناول الفاكهة وتجنب عصيرها حتى لو كان طبيعيا

190417105608132_الفرق-بين-العصير-والفاكهة


الوكيل الإخباري - يُعد عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100% ومن دون إضافات واحداً من أفضل الخيارات للحصول على جرعتك اليومية من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة، وبالتأكيد يعتبر خياراً أفضل بكثير من مشروبات العصير التي تحتوي على سكريات مضافة أو مواد حافظة، أو المشروبات الغازية.

اضافة اعلان

 

لكن حين تكون المقارنة بينه وبين تناول الفاكهة كاملة بدون عصر، فعصير الفاكهة ليس الخيار الأفضل، حتى لو تم عصره طازجاً وشربه على الفور، وهو ليس خياراً أقل صحة من تناول الفاكهة كاملة فقط، بل وأحياناً قد يسبب أضراراً صحية لبعض الأفراد على المدى الطويل.

عصير الفاكهة يحرمك من تناول الألياف
تحتوي الفاكهة على الكثير من الألياف المهم تناولها بينما يحتوي عصير الفاكهة القليل من الألياف. وبحسب "ويندي وايت" أستاذ مشارك في قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية في جامعة ولاية آيوا: "الألياف مرتبطة بفوائد صحية مهمة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والإمساك، وتساعدك الألياف أيضاً على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يساعد ذلك في التحكم في وزنك، بينما تتخلص المعدة من عصير الفاكهة بشكل أسرع من حبة الفاكهة الكاملة، ونتيجة لذلك يصبح عصير الفاكهة أقل إشباعاً".


ووجدت دراسة أجريت عام 2013 في المجلة الطبية البريطانية أنه كلما شربت المزيد من عصير الفاكهة، زاد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بينما ارتبط تناول الفاكهة الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بالمرض. وكان للعنب، والتفاح التأثير الأكبر، أدى استبدال ثلاث حصص من عصير الفاكهة أسبوعيًا بالفاكهة الكاملة إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 7٪.

 

كما أن الألياف تساعد أيضاً في تعزيز الهضم والتحكم في نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول، ولهذه الأسباب، تعتبر الفاكهة هي الخيار الأفضل خاصة إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_22637_3901cc6e39a-96d7-4068-a8fa-47451a271b90

أسباب متعددة لانتفاخ العين المفاجيء

20191016041200120

طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف

tbl_articles_article_16712_732

نصائح ذهبية للوقاية من الإسهال الصيفي

فوائد-سحرية-لتناول-شعر-الذرة-شواشي-الذرة-2

تعرف على فوائد شعر الذرة

2022-07-22_19-32-39_443235

تعرف على الآثار السلبية نتيجة التعرض للمروحة أثناء النوم

618bd0d24236047e3421f58b

الروس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص سرطان الكلى

أخبار متعلقة
what-level-blood-sugar-dangerous1

طرق خفض السكر المرتفع بسرعة

2020_4_15_11_8_53_878

نصائح تجنبك عسر الهضم في عيد الأضحى

129589

أفضل رياضة لإنقاص الوزن سريعا

orange1

لهذه الاسباب: تناول برتقالة كل يوم!

7427e046-8def-4cc2-a3a8-c4723e971cf2

عادات أكل تجعلكِ تتقدمين في السن بشكل أسرع

asabnews_2021-05-15_16-44-11_432364

أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن