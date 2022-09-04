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الأحد، 04-09-2022 01:20 م

فواكة مضرة للحامل وأخرى مفيدة ..تعرف اليها

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأطعمة التي تحذر الحامل من تناولها وخصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن هذا التقرير مختلف لأنه يقدم للحامل أبرز الفواكة التي يمكنها تناول خلال الحمل، والأخرى الممنوعة، والهدف تجنب الأضرار، والحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين.

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الفواكة المسموحة للحامل هي: 

- المانجو، نظرا لإحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، فتناولك لها يمنح جسم الجرعة التي يحتاجها من هذا الفيتامين المهم، الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وزيادة القدرة على مكافحة العدوى المختلفة.

-التفاح، يحافظ على حماية الحامل من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير الحد من إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وينظم ضربات القلب، وينشط الدورة الدموية، ويقلل من إصابتك بإمساك الحمل. 

- التوت، يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، ولذا تناولك لها يمدك بالحيوية والنشاط، فهو يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، والألياف، وفيتامين سي، ومضادات أكسدة، ولذا فتناولك لها يعد من الأمور الجيدة.

 

أما الفواكة الممنوعة على الحامل فهي: 

- الأناناس، يعد من الفواكه التي تعرض الحامل للإسهال، ويعمل على تللين عنق الرحم، مما يتسبب في الولادة المبكرة، ولذا يجب الابتعاد عن تناوله خلال فترة الحمل. 


- العنب، يحتوي على مركب ريسفيراترول، الذي يتسبب في حدوث خلل هرموني، ولذا لا ينصح بتناوله في الثلث الأول من الحمل. 

 

اليوم السابع 

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