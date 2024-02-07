الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً

الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم

سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

مدير الأمن العام يكتب: عهد العطاء

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة

أوتشا: إسرائيل رفضت 22 طلبا الشهر الماضي لتوصيل المساعدات لشمال قطاع غزة

حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

عاجل

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الأربعاء، 07-02-2024 01:11 م

في أقل من 10 دقائق- مشروب شائع يخلصك من الحموضة

2022_1_19_17_20_38_844


الوكيل الإخباري - تعتبر حموضة المعدة من المشكلات الصحية المزعجة، التي يمكن أن تسبب حرقان وضغط على الصدر والشعور بعدم الراحة، كما تؤدي لحدوث الكثير من المضاعفات الصحية.

اضافة اعلان


مشروب شائع يخلصك من الحموضة فورًا
يعتبر الحليب قليل أو خالي الدسم من المشروبات سريعة المفعول للتخلص من الحموضة والشعور بالراحة في أقل وقت ممكن.


بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، قد يكون الحليب النباتي بديلاً جيدًا.


تتوفر مجموعة متنوعة من أنواع الحليب النباتي، بما في ذلك: حليب الصويا وحليب الكتان وحليب الكاجو وحليب جوز الهند وحليب الشوفان وحليب اللوز.


عادةً ما يحتوي حليب الصويا وغيره من أنواع الحليب النباتي على نسبة دهون أقل من معظم منتجات الألبان، مما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.


ويجب الانتباه إلى أن الحليب كامل الدسم يحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ومن ثم فإنه يؤدي إلى إرتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما قد يسبب ظهور أعراض الارتجاع أو تفاقمها.

 

وتبين أيضاً أن الحليب كامل الدسم قد يقلل أيضًا من حركة المعدة، مما قد يبقي الأطعمة المسببة للحموضة في المعدة لفترة أطول بدلاً من حل المشكلة.

 

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_7_4_17_28_12_181

5 أعراض تكشف عن نقص المغنيسيوم في جسمك

6329858e4c59b7423a388c1b

هل الشاي يرفع ضغط الدم؟

حمية-مايند-تحمي-من-الخرف-1616520240168_large

نظام 'مايند' الغذائي.. للوقاية من الزهايمر

17072883380

مكملات القرفة علاج لمقدمات السكري

201807080410551055

دراسة تكشف صلة بين الاكتئاب وحرارة الجسم

كربوهيدرات_لا_تفسد_الحمية_الصحية

لإنقاص الوزن تجنب هذه الكربوهيدرات وتناول بدائلها

أخبار متعلقة
2021_8_2_0_6_18_385

ما أفضل وقت لشرب فنجان القهوة خلال اليوم؟