في أقل من 10 دقائق- مشروب شائع يخلصك من الحموضة

الوكيل الإخباري - تعتبر حموضة المعدة من المشكلات الصحية المزعجة، التي يمكن أن تسبب حرقان وضغط على الصدر والشعور بعدم الراحة، كما تؤدي لحدوث الكثير من المضاعفات الصحية.

اضافة اعلان



مشروب شائع يخلصك من الحموضة فورًا

يعتبر الحليب قليل أو خالي الدسم من المشروبات سريعة المفعول للتخلص من الحموضة والشعور بالراحة في أقل وقت ممكن.



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، قد يكون الحليب النباتي بديلاً جيدًا.



تتوفر مجموعة متنوعة من أنواع الحليب النباتي، بما في ذلك: حليب الصويا وحليب الكتان وحليب الكاجو وحليب جوز الهند وحليب الشوفان وحليب اللوز.



عادةً ما يحتوي حليب الصويا وغيره من أنواع الحليب النباتي على نسبة دهون أقل من معظم منتجات الألبان، مما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.



ويجب الانتباه إلى أن الحليب كامل الدسم يحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ومن ثم فإنه يؤدي إلى إرتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما قد يسبب ظهور أعراض الارتجاع أو تفاقمها.

وتبين أيضاً أن الحليب كامل الدسم قد يقلل أيضًا من حركة المعدة، مما قد يبقي الأطعمة المسببة للحموضة في المعدة لفترة أطول بدلاً من حل المشكلة.

الكونسلتو