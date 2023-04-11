الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

ولي العهد يبحث مع حاكمة طوكيو تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال

الملك والملكة وولي العهد يلتقون إمبراطور اليابان

المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الثلاثاء، 11-04-2023 03:32 م

في الربيع .. طبيبة تحذر من مرض مزعج يهدد العين

2023_4_10_20_35_37_641


الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الربيع، تصبح العين عند بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالحساسية، التي تسبب لها مجموعة مزعجة من الأعراض.

أسباب حساسية العين في الربيع

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان جابر، أخصائي طب وجراحة العيون، إن حساسية العين من الأمراض الشائعة في فصل الربيع، ويرجع السبب إلى انتشار المواد المثيرة للتحسس في الهواء الجوي، مثل حبوب اللقاح والأتربة والغبار.


أعراض حساسية العين في الربيع


وأضافت إيمان أن هذه المواد تحفز الجهاز المناعي إلى إفراز مادة الهيستامين بجرعات عالية، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض التالية في العين :

 

- حرقان العين.
- احمرار العين
- حكة العين.
- كثرة إفراز الدموع.
- تورم الجفون.
- الهالات السوداء حول العين.
- حساسية الضوء.


علاج حساسية العين في الربيع


وأوضحت أن علاج حساسية العين في الربيع تتمثل في الحصول على القطرات المضادة للهيستامين تحت إشراف الطبيب، مع ضرورة الالتزام ببعض الإرشادات، أهمها:


- وضع كمادات باردة على العين، لتخفيف الأعراض.
- ارتداء نظارات واقية للعين قبل الخروج من المنزل.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.
- عدم ارتداء العدسات اللاصقة، منعًا لتفاقم الأعراض.
- التوقف عن استخدام مستحضرات تجميل العين.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-101239-ramadan-sick-heart-food_700x400

6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

2023_4_5_19_39_56_933

تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

20234111458356345P

نصائح لحماية الأذن في الرحلات الجوية

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

2023411145918127TS

أعراض التهاب المريء لدى الأطفال

أخبار متعلقة
download (1)

ارتفاع سكر الدم أثناء النوم .. ما هي أسبابه؟

tbl_articles_article_23493_6708ec3de8-850b-4b12-a9d0-70bafbafdfb7

لماذا يرتفع سكر الدم لدى غير المصابين بالسكري؟

ما_سبب_ضغط_الأذن

5 أسباب لألم الأذن الحاد.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟

istock-636784232

نقص هذا الفيتامين يتسبب بفقر الدم !

2019_10_2_18_9_20_978

5 أضرار لكثرة النوم أثناء الصيام

5e707f29de701

في الربيع .. كيف تفرق بين الحساسية والانفلونزا ؟