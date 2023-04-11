في الربيع .. طبيبة تحذر من مرض مزعج يهدد العين

الوكيل الإخباري- مع اقتراب فصل الربيع، تصبح العين عند بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالحساسية، التي تسبب لها مجموعة مزعجة من الأعراض.



أسباب حساسية العين في الربيع

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان جابر، أخصائي طب وجراحة العيون، إن حساسية العين من الأمراض الشائعة في فصل الربيع، ويرجع السبب إلى انتشار المواد المثيرة للتحسس في الهواء الجوي، مثل حبوب اللقاح والأتربة والغبار.



أعراض حساسية العين في الربيع



وأضافت إيمان أن هذه المواد تحفز الجهاز المناعي إلى إفراز مادة الهيستامين بجرعات عالية، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض التالية في العين :

- حرقان العين.

- احمرار العين

- حكة العين.

- كثرة إفراز الدموع.

- تورم الجفون.

- الهالات السوداء حول العين.

- حساسية الضوء.



علاج حساسية العين في الربيع



وأوضحت أن علاج حساسية العين في الربيع تتمثل في الحصول على القطرات المضادة للهيستامين تحت إشراف الطبيب، مع ضرورة الالتزام ببعض الإرشادات، أهمها:



- وضع كمادات باردة على العين، لتخفيف الأعراض.

- ارتداء نظارات واقية للعين قبل الخروج من المنزل.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة، منعًا لتفاقم الأعراض.

- التوقف عن استخدام مستحضرات تجميل العين.

الكونسلتو الطبي

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