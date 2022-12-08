في الشتاء .. هل المياه الدافئة ضرورية لغسل اليدين؟

الوكيل الإخباري-مع بداية الشتاء وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، قد يتساءل المرء، عن الحاجة للمياه الدافئة لغسل اليدين.



مارال ميلر المتخصصة في طب الأمراض المعدية تجيب حول هذه الأسئلة : "المهم هو كيف نغسل أيدينا، على سبيل المثال، راحة اليدين والمساحات بين الأصابع، وأن نستخدم الصابون".



وعن المياه الحارة تقول ميلر: "لا أحد يغسل يديه بمياه ساخنة لدرجة تقتل أسباب الأمراض، وإلا سيكون هناك خطر الإصابة بحرق".



وللتأكد من نظافة اليدين حقاً، يجب قضاء 20 ثانية في غسلهما، أو أكثر إذا كانتا شديدا الاتساخ.



ويشار إلى أن الصابون أساسي أيضاً، إذ يخفف التصاق الجراثيم بالجلد. وفي العادة، أثناء غسل اليدين بالصابون يجب فركهما وشطفهما بشكل شامل، ما يزيل تلقائيا الجراثيم حتى بالمياه الباردة.

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