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السبت، 12-08-2023 09:09 ص

في الطقس الحار .. عارضان يشيران لارتفاع الكوليسترول

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الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطرة لأنه غالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ومعظم الناس لا يعانون من أعراض، لكن هل علامات تشير إلى احتمالية إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟.

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يؤدي ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الدم إلى إمكانية انسداد الأوعية الدموية، حيث تتجمع هذه المادة الدهنية في الشرايين من الداخل، ويقود للإصابة بمشاكل خطيرة بداية من مشاكل في القلب إلى سكتة دماغية.

 

وتعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية عاملين مؤثرين يمكن أن يؤديا إلى عواقب صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.


ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضا لدى المصابين به، لكن يمكن، بحسب الموقع، معرفة ذلك فقط من خلال النظر في المرآة والتدقيق في عينيك.


وبحسب مؤسسة "فرط كوليسترول الدم العائلي" (FH)، هناك علامتان قد تظهران في العين إحداهما إذا ظهرت مناطق صفراء حول العينين "xanthelasmas"، وتعرف بـ "اللويحة الصفراء"، وهي عبارة عن تجمع محدد للكوليسترول باللون الأصفر تحت الجلد حول الجفن.


كذلك إن كان لديك قوس عريض بالقرب من الجزء الملون من عينك "أقواس القرنية"(corneal arches)، فقد يشير هذا أيضا إلى أن لديك مستويات عالية من الكوليسترول "الضار".


إلا أن هناك بعض أعراض ارتفاع الكوليسترول الأكثر شيوعا والتي تتداخل مع أعراض أمراض أخرى، ولا تحدث غالبا إلا حال أدى ارتفاع الكوليسترول إلى تكوين لويحات في الشرايين ومن أشهر أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم الآتي:


الذبحة الصدرية وآلام الصدر
غثيان
التعب الشديد
ضيق في التنفس
ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر
خدر أو برودة في أطرافك

 

 

سبوتنيك


 




 

 


 

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