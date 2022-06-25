في اليوم العالمي لمرض البهاق.. تعرف على أعراضه وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر يونيو كل عام باليوم العالمي للبهاق؛ لزيادة الوعي بالبهاق ومواجهة التنمر والإهمال الاجتماعي، الذي يواجهه ما يقرب من 100 مليون شخص مصاب بالبهاق حول العالم.

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البهاق هو اضطراب جلدي تظهر فيه مناطق بيضاء ملساء (تسمى لطاخات أو بقع) على جلد الشخص، ويبدأ بشكل عام على اليدين والذراعين والقدمين والوجه، وإذا كنت مصابة بالبهاق في مكان به شعر؛ فقد يتحول لون شعر جسمك أيضاً إلى اللون الأبيض.

ما مدى انتشار البهاق؟

يحدث البهاق لدى حوالي 1% أو أكثر بقليل من السكان في جميع أنحاء العالم، ويصيب البهاق كل الأجناس بالتساوي، ومع ذلك؛ فإنه يكون أكثر وضوحاً لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وعلى الرغم من أن البهاق يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، إلا أنه يظهر بشكل شائع عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عاماً، ونادراً ما يظهر البهاق عند الصغار أو الكبار في السن.

أسباب البهاق

رغم أن أسباب البهاق غير مفهومة تماماً، إلا أن هناك عدداً من النظريات المختلفة التي تعزو أسباب المرض إلى:

- اضطراب المناعة الذاتية: قد يطور الجهاز المناعي للشخص المصاب أجساماً مضادّة تدمر الخلايا الصبغية.

- عوامل وراثية: بعض العوامل التي قد تزيد من فرصة الإصابة بالبهاق، يمكن أن تكون موروثة؛ فحوالي 30% من حالات البهاق وراثية.

- العوامل العصبية: يمكن إطلاق مادة سامّة للخلايا الصباغية عند النهايات العصبية في الجلد.

- التدمير الذاتي: يتسبب خلل في الخلايا الصبغية في تدمير نفسها.

- قد يحدث البهاق أيضاً بسبب أحداث معينة، مثل: الإجهاد البدني أو العاطفي، ونظراً لأنه لا يبدو أن أياً من التفسيرات يفسر الحالة تماماً؛ فمن المحتمل أن مجموعة من هذه العوامل مسؤولة عن البهاق.

كيف يتم علاج البهاق؟

لا يوجد علاج للبهاق، والهدف من العلاج الطبي هو خلق لون موحّد للبشرة، إما عن طريق استعادة اللون (إعادة التصبغ) أو إزالة اللون المتبقي (إزالة التصبغ).

وتشمل العلاجات الشائعة: علاج التمويه، وعلاج إعادة التصبغ، والعلاج بالضوء والجراحة.

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