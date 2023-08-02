في 5 خطوات .. دليلك لفقدان الوزن أثناء النوم

الوكيل الإخباري- يمكن تحويل النوم لوسيلة فعالة لفقدان الوزن، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات، لضمان زيادة معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم طوال ساعات الليل حتى الاستيقاظ صباحًا.



في التقرير التالي، نستعرض طرق فقدان الوزن أثناء النوم، وفقًا لموقع "Eatthis".



طرق فقدان الوزن أثناء النوم

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1- النوم جيدًا

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، يبلغ 7 ساعات كل ليلة، يساهم في السيطرة على هرمونات الجوع وتعزيز معدل الأيض بالجسم.



2- التمدد قبل النوم

لتحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية المخزنة به خلال ساعات النوم، يُنصح بممارسة تمارين الإطالات قبل الاستلقاء على السرير، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة مرونة العضلات.



3- النوم في غرفة مظلمة

يجب النوم في غرفة مظلمة، لأن الظلام يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية ويحسن عملية الأيض، مما يساعد على فقدان الوزن بفعالية كبيرة.



4- النوم في غرفة باردة

كشفت بعض الدراسات أن النوم في غرفة باردة يحفز الدهون البنية الموجودة بالجسم على ضبط درجة حرارته، مما يساعد على حرق اسعرات حرارية إضافية، ومن ثم فقدان الوزن.



5- تجنب الأكل قبل النوم

الأكل قبل النوم من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن وعسر الهضم والانتفاخ والحموضة، لذلك من الضروري تناول وجبة العشاء في وقت مبكر ليلًا.

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