كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح لتخفيف أعراض الربو

الوكيل الإخباري- الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية، وتلتهب المجاري الهوائية للمريض عند ملامستها للمهيجات أو المحفزات مما يؤدي إلى تضييقها، مما يؤدي إلى شد العضلات المحيطة بها وضيق التنفس. وقال الدكتور أرونيش كومار، رئيس وكبير استشاريي أمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي في باراس هيلث، جورجرام: "إنها حالة مزمنة ولا يوجد علاج دائم ولكن يمكن السيطرة عليها جيداً بالعلاج المناسب".

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وتختلف شدة الأعراض بين المرضى وقد تعتمد على العمر والجنس والميل الوراثي. وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً: ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال وألم الصدر والصفير (صوت صفير عند التنفس)".



وفقًا للدكتور كينجال مودي، استشاري أمراض الرئة في مستشفى PD Hinduja، فإن العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض الربو أو تفاقمها تشمل الالتهابات الفيروسية، ومسببات الحساسية المنزلية أو المهنية (مثل عث غبار المنزل، وحبوب اللقاح، والصراصير)، و التلوث الخارجي، ودخان التبغ، والتمارين الرياضية، والإجهاد، وبعض الأدوية.

العلاج

قال الدكتور كومار إن أجهزة الاستنشاق هي خط المواجهة والدعامات الأساسية لعلاج الربو وتساعد في توفير الراحة أثناء نوبة الربو، والأدوية المستخدمة في أجهزة الاستنشاق يمكن أن تكون من أنواع مختلفة، مثل الكورتيكوستيرويدات، وناهضات بيتا طويلة المفعول (LABAs)، وناهضات بيتا قصيرة المفعول (SABAs) ومضادات الكولين".



وأكد الدكتور مودي أن المجموعات المختلفة من أجهزة الاستنشاق المتوفرة في السوق تشمل أجهزة الاستنشاق بالمساحيق الجافة، وأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، وأجهزة تنشيط التنفس مثل synchrobreathe. والنوع الصحيح من أجهزة الاستنشاق يعتمد على عمر المريض، وتنسيق الفم اليدوي، والوضع المالي، وقدرة المريض على الاستنشاق".



كيفية استخدام جهاز الاستنشاق بشكل صحيح



قال الدكتور كومار لصحيفة إنديان إكسبريس إنه من المهم للغاية استخدام جهاز الاستنشاق بالطريقة الصحيحة، حتى يصل الدواء إلى الرئتين ويساعد في تخفيف الأعراض. النوع الأكثر شيوعاً من أجهزة الاستنشاق هو جهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة، والمعروف أيضاً باسم البخاخ.



فيما يلي خطوات استخدام البخاخ:



* لاستخدام البخاخ، قم بهز جهاز الاستنشاق جيداً.



* بعد ذلك، ضع جهاز الاستنشاق في الفتحة الموجودة في نهاية المباعد.



* أخيراً، انفث الدواء، واستنشق بعمق قدر الإمكان.



* الآن ، احبس أنفاسك لمدة خمس إلى عشر ثوان. وأخرج الزفير ببطء.



نوع آخر من أجهزة الاستنشاق هو جهاز الاستنشاق الذاتي، والذي يتم تنشيطه عن طريق التنفس.



* لاستخدام جهاز الاستنشاق التلقائي، قم برجه جيداً والزفير بالكامل بعيداً عن جهاز الاستنشاق التلقائي.



* ضع جهاز الاستنشاق في الموضع الصحيح وتنفس برفق ببطء وبعمق حتى تأخذ نفساً كاملاً.



* احبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ تقريباً قبل إزالة جهاز الاستنشاق التلقائي وأخرج الزفير.



"إذا لم تكن متأكداً من استخدام جهاز الاستنشاق بالطريقة الصحيحة، فاستشر الطبيب.

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