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الخميس، 04-05-2023 03:02 م

متى يشير ألم الساقين لانسداد شرايين القلب ؟

متى-يكون-ألم-الساق-خطير4


الوكيل الإخباري - أشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن آلام الساقين أثناء المشي أو آلام أصابع الرجلين أثناء الاستلقاء، مرض العرج المتقطع، ربما يشير إلى مرض انسداد الشريان المحيطي في القلب.

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وتشمل الأعراض، وففًا لوكالة الأنباء الألمانية:

- ظهور آلام في الساقين في حالة التحميل الشديد عليها.

- التوقف المفاجئ أثناء المشي.


- حدوث اضطراب في الأوعية الدموية.


عواقب هذا المرض


نصح الأطباء الألمان بعند ظهور هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب المختص على الفور، لأن التشخيص الغير دقيق أو التأخر في العلاج، قد ينتج عنها بعض العواقب، وهي:


- زيادة الأعراض المؤلمة في الساقين.


- ضيق في الأوعية الدموية الأخرى، مثل الشريان السباتي أو الدماغ أو الكُلى.


- ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.


- بالإضافة إلى الإصابة بالنوبات القلبية.

الكونسلتو الطبي

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