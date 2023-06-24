كيف أثرت حرارة الصيف الماضي على نوم الرضع؟

الوكيل الإخباري- حقق باحثون في جامعات نيويورك، ويال، وبراون في تأثير تغير المناخ على نوم الرضّع في صيف 2022 في نيويورك، بمراقبة أنماط النوم بكاميرات مثبتة على السرير.



واستخدم الباحثون خوارزمية لتحليل ما تسجلة كاميرا "نانيت"، وتفسير اتجاهات الحركة، نوم أو يقظة.

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وحسب "ساينتيفيك ريبورتس"، فحصت الدراسة 3 مقاييس: إجمالي وقت النوم، وكفاءة النوم، والدقائق قبل بداية النوم، إلى جانب قياس عدد المرات التي استيقظ فيها الرضيع ليلاً، وعدد مرات تفقد الوالدين للرضع.



وشارك في الدراسة 413 رضيعاً، وربط الباحثون البيانات بسجل درجات حرارة الطقس خلال فترة متابعة استمرت 84 ليلة شهدت 3 موجات حارة.



ووجد البحث أن جودة نوم انخفضت بنحو 2% في الموجة الحارة الأولى، وبنسبة 0.20% في الموجة الثانية، و 0.90% في الثالثة، ثم تحسنت بعدها بـ 1.3%.



ونام الرضع أقل بمعدل 0.06 ساعة ليلاً في موجة الحر الأولى، ثم أقل 0.34 ساعة في الثانية. وفي الموجة الثالثة ناموا أكثر بزيادة 0.02 ساعة مقارنة مع الليالي الأخرى. وناموا 0.14 ساعة إضافية بعد الموجة الثالثة مقارنة مع متوسط النوم في الليالي غير الحارة.



ورصد البحث تدخل الأولياء أكثر بمعدل 0.67 مرة في الموجتين الأولى والثانية، ثم انخفض المعدل قليلاً في الثالثة.



وتوصل الباحثون إلى أن العجز عن تثبيت ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي إلى نوم سنوي يصل إلى أسبوعين لدى الصغار.



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