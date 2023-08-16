كيف تتعامل مع لدغات الدبابير والنحل؟

الوكيل الإخباري - تستلزم لدغات الدبابير والنحل تبريدها على الفور، من خلال وضع مكان اللدغ تحت ماء بارد، أو وضع مكعبات ثلج ملفوفة في قطعة قماش على موضع اللدغ.



وتقول مؤسسة "المعرفة الصحية" أنه ينبغي أيضاً إزالة إبرة الدبور أو النحلة على الفور بواسطة بطاقة بلاستيكية حادة على سبيل المثال بطاقة إئتمان، مع مراعاة عدم الضغط على الإبرة للحيلولة من دون انتقال المزيد من السم إلى الجرح.

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وشددت المؤسسة على ضرورة زيارة الطبيب على وجه السرعة، إذا كانت اللدغة في الفم أو الحلق، والتي قد تؤدي إلى تورم اللسان والأغشية المخاطية وضيق التنفس.



كما يجب زيارة الطبيب على الفور في حالة حدوث صدمة تحسسية، والتي تتمثل أعراضها في الدوار والغثيان وخفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي.

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