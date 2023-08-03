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الخميس، 03-08-2023 10:18 م

تحذير من هذا النوع من البعوض

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية، أن الرابطة الوطنية للصحة البيئية حثت الجهات على تنفيذ المهمة اللازمة لمكافحة البعوض الأسود في الصيف، بعد اكتشاف اتساع نطاق انتشاره، باعتباره خطرًا على الناس بسبب لدغاته المؤذية.اضافة اعلان


وقالت الرابطة في بيان صحفي، إن البعوضة السوداء نوع مستوطن في إسبانيا، سرعان ما زاد انتشارها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وأصبح الكثير من الأشخاص المتضررين من لدغتها يذهبون إلى المراكز الصحية في المدن والبلدات.

وعلى عكس ما قد يعتقد المرء، البعوضة السوداء لا تلدغ، بل تعض، وقد أوضح ذلك المدير العام للرابطة "خورخي جالفان"، حيث قال إن "المشكلة الأساسية لهذه الحشرة هي أنها لا تلدغ، بل تعض، وتحدث جرحًا كبيرًا، وقادرة على نقل العدوى بالإضافة إلى أعراض تحسسية مقلقة للغاية، وقد تتطلب دخول المستشفى في بعض الحالات".

 




 

 


 

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