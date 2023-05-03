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الأربعاء، 03-05-2023 02:54 م

كيف تحرق الدهون أثناء النوم؟

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الوكيل الإخباري- يرغب بعض الأشخاص في رفع معدل حرق الدهون بالجسم خلال ساعات النوم، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن الإرشادات الواجب الالتزام بها يوميًا، لتحقيق هذا الهدف.

نستعرض في التقرير التالي، نصائح لرفع معدل الحرق أثناء النوم، وفقًا لموقع "Eatthis".


نصائح لحرق الدهون أثناء النوم

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1- الصيام
يلعب الصيام دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة به، للحصول على الطاقة.

ويساعد الصيام على تنظيم هرمونات الجسم المسئولة عن عملية الأيض، مثل الإنسولين وهرمون النمو.

2- النوم في غرفة باردة
عند النوم في غرفة باردة، تقوم الدهون البنية بالجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية، بهدف توليد الحرارة اللازمة لتدفئته، مما يساعد على فقدان الوزن.

3- رفع الأثقال
لا تساهم تمارين رفع الأثقال في بناء وتقوية العضلات فقط، بل تساعد أيضًا على رفع معدل حرق الدهون بالجسم خلال ساعات الراحة، كما تزيد مستويات هرمون النمو اللازم لفقدان الوزن.

4- الاستحمام بالماء البارد
ثبت أن الاستحمام بالماء البارد من الطرق الفعالة لفقدان الوزن، لأن برودة المياه تحفز الدهون البنية على ضبط درجة حرارة الجسم، عن طريق حرق الكثير من السعرات الحرارية.

5- تجنب الأطعمة قبل النوم
يجب تناول وجبة العشاء قبل الاستلقاء على السرير بمدة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات، لأن النوم بعد الأكل مباشرة من أسباب زيادة الوزن وصعوبة حرق الجسم للدهون.

 

الكونسلتو الطبي 

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