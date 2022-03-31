الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

ارتفاع مجموع حوالات العاملين في الخارج بأول شهرين من 2022

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

سوق السعودية تحافظ على مستوى 13 ألف نقطة

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الخميس، 31-03-2022 03:35 م

كيف تضيف 15 عاماً إلى حياتك؟

362438_36_1648627184


الوكيل الإخباري - يعد المشي لمدة نصف ساعة يوميًا أو أكثر من أفضل الطرق البسيطة والسهلة للحفاظ على صحة وسلامة الجسم العامة، وذلك لأنه يمنح الجسم العديد من الفوائد.

اضافة اعلان


ووجدت دراسة جديدة أن المشي يمكن أن يضيف أكثر من عقد إلى متوسط العمر المتوقع.

وتسرد الدكتورة إيلي في برنامج This Morning على ITV، فوائد المشي وأفضل طريقة للقيام بذلك.


وتضيف دراسة جديدة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط المشي بمتوسط عمر أطول، والخلاصة الرئيسية من الدراسة، أن المشي المنتظم قد يضيف ما يصل إلى 15 عاما إلى متوسط العمر المتوقع.


وقالت إيلي إن المشي يوفر "العديد من الفوائد الصحية". وأظهرت الدراسات أن المشي مفيد لفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.


وأوضحت أنه رائع أيضا للنساء بعد انقطاع الطمث والحفاظ على قوة عظامك وعضلاتك.


وكانت إيلي حذرة بشأن تحديد عدد الخطوات لأن القيام بذلك يبدو "تعسفيا للغاية". وقالت مع ذلك، يبدو أن اجتياز 6000 خطوة "معيار جيد".


وقالت إيلي إن حمل شيء ما له فائدة خاصة لأنه "يضيف وزنا". ويمكن أن يؤدي المشي صعودا والمشي بشكل أسرع - الإسراع ببضع دقائق - إلى تعزيز الفوائد أيضا.


كما أن المشي مع الأصدقاء وفي الطبيعة يوفر أيضا فائدة إضافية.


ودرس توماس ييتس، الأستاذ في النشاط البدني والسلوك المستقر والصحة من جامعة ليستر بإنجلترا، الفوائد الصحية للمشي اليومي.


ووجد أن الأشخاص الذين تبنوا إيقاعا سريعا يمكن أن يكون عمرهم البيولوجي 15 عاما أصغر.


وما وجدوه هو أن المشي السريع ساعد في الحفاظ على طول التيلومير.
وتأتي الدراسة في أعقاب التحليل التلوي لـ 15 دراسة شملت ما يقرب من 50000 شخص.


وتقدم الدراسة، التي تغطي أربع قارات، رؤى جديدة حول مقدار خطوات المشي اليومية التي ستحسن على النحو الأمثل صحة البالغين وطول العمر - وما إذا كان عدد الخطوات مختلفا للأشخاص من مختلف الأعمار.


ووجدت مجموعة دولية من العلماء الذين شكلوا خطوات من أجل Health Collaborative، أن اتخاذ المزيد من الخطوات يوميا يساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة. 


وبشكل أكثر تحديدا، بالنسبة للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، استقر خطر الوفاة المبكرة عند حوالي 6000 إلى 8000 خطوة يوميا، ما يعني أن المزيد من الخطوات لم تقدم أي فائدة إضافية لطول العمر.


ورأى البالغون الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما أن خطر الوفاة المبكرة يستقر عند حوالي 8000 إلى 10000 خطوة يوميا.


ومن المثير للاهتمام، أن البحث لم يجد أي ارتباط نهائي مع سرعة المشي، بخلاف العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه

أعراض الضغط النفسي الشديد وطرق العلاج

127-101624-muzzle-skin-troubles-2

الكمامة ومتاعب البشرة.. 4 نصائح لتجنب الحكة والالتهاب

47-193532-signs-symptoms-menopause-women-overcome_700x400

أمراض العيون التي تصيب النساء في سن اليأس

5ca4549a8858b

التهرب والنسيان علامتان تشيران إلى إصابة طفلك بهذا المرض

7-tips-you-you-want-fast

للأم الحامل.. لا تصومي في هذه الحالات

2021_12_10_10_55_45_494

مشاكل الأمعاء... اليكم بعض الاعراض الخطيرة

أخبار متعلقة
120861-المشى

المشي اليومي يحسن صحة دماغ كبار السن

tbl_articles_article_23088_1573163cafb-b4c3-4a46-adf4-7f26cc3a213a

هل أنتِ حامل؟.. فوائد جمة للمشي