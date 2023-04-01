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السبت، 01-04-2023 09:01 ص

كيف تعرف أنك بحاجة لفيتامين "سي"؟ .. 9 علامات

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الوكيل الإخباري- نظراً لأن الجسم لا يستطيع صنع فيتامين سي أو تخزينه بكميات كبيرة، يجب استهلاكه بانتظام يومياً لمنع نقصه. ويوجد الفيتامين في الخضروات والفواكه، ويخبر الجسم بالنقص من خلال علامات عديدة، ويرتبط معظمها بضعف إنتاج الجسم للكولاجين.

ووفق موقع "هيلث داي"، من أهم العلامات المبكرة لنقص فيتامين "سي"، التعب، واللثة الحمراء، وكثرة الكدمات، وسهولة النزيف، وآلام المفاصل، وخشونة الجلد.
ثم تتطوّر تشوهات الأظافر والشعر، وهشاشة العظام، وتستغرق الجروح وقتاً أطول في الشفاء.

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ويلعب فيتامين "سي" دوراً هاماً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنعومة الجلد، وسلامة الشعر، والمفاصل، والعظام، والشرايين.

 


وعند نقص الفيتامين"، تتحول بصيلات الشعر إلى اللون الأحمر الفاتح نتيجة هشاشة الأوعية الدموية التي توصل الدم لهذه البصيلات، فتبدو كبقع حمراء حول بصيلات الشعر.

 


ونتيجة نقص فيتامين "سي" تتمزق الأوعية الدموية بسهولة، فتبدو بقع حمراء متشظية على الأظافر والكدمات، ويزداد جفاف البشرة.

 


وبسبب نقص الفيتامين تقل كثافة العظام، وتضعف المناعة، ويزداد نزيف اللثة وفقدان الأسنان، وتحدث زيادة غير مبررة في الوزن، إلى جانب الالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، والتعب.

 

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