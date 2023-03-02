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الخميس، 02-03-2023 10:19 ص

للوقاية من حب الشباب وتعزيز النوم .. استخدم هذا المكمل الغذائي!

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الوكيل الإخباري- يعتبر فيتامين سي من العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، يشاع أن مكملاته الغذائية تكون أكثر فائدة للجسم، إذا تم الحصول عليها قبل الخلود للنوم، فما صحة ذلك؟


نستعرض في السطور التالية، حقيقة فوائد فيتامين سي قبل النوم، وفقًا لموقعي "Times of india" و"The healthy journal".

هل فيتامين سي قبل النوم مفيد؟

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 نعم، يقدم فيتامين سي قبل النوم مجموعة مذهلة من الفوائد، وتشمل:

1- تعزيز النوم
كشفت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامين سي الفوار ليلًا بتركيزات عالية ينامون لعدد ساعات كافية يوميًا، مقارنةً بالذين يحصلون عليه بمعدلات منخفضة.

2- تقوية الجهاز المناعي
يلعب فيتامين سي الفوار قبل النوم دورًا في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ويرجع السبب إلى خصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة.

3- الحفاظ على البشرة
يوصى أطباء الجلدية بإدراج مصل فيتامين سي في الروتين الليلي للعناية بالبشرة، لأنه يساهم في إصلاح خلاياها التالفة وتوحيد لونها والحفاظ على نضارتها وجعلها أكثر نعومة وترطيبًا.

4- مكافحة التجاعيد
يساعد فيتامين سي على مكافحة علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه، لأن خصائصه المضادة للأكسدة تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الجلد.

5- الوقاية من حب الشباب
يوفر فيتامين سي قبل النوم حماية كبيرة ضد الإصابة بحب الشباب، نظرًا لقدرته على مكافحة العدوى البكتيرية التي تتسبب في ظهور البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.


أفضل توقيت لتناول فيتامين سي قبل النوم
ينصح بالحصول على فيتامين سي قبل تناول وجبة العشاء بمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، لضمان امتصاص الجسم له بشكل أفضل، بينما المصل يمكن وضعه على البشرة قبل النوم مباشرة.

 

الكونسلتو الطبي

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