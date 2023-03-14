ما هي النوبة القلبية الصامتة وكيف تقي نفسك منها؟

الوكيل الإخباري- النوبة القلبية الصامتة كما يوحي الاسم تحدث بصمت دون أي أعراض، وهذا يجعلها أكثر ضرراً من النوبة القلبية التقليدية.



وتمثل النوبة القلبية الصامتة، والمعروفة باسم احتشاء عضلة القلب الصامت، 45٪ من النوبات القلبية، وعادة تصيب الرجال أكثر من النساء بحسب تقرير لجامعة هارفارد.







لماذا النوبة القلبية الصامتة خطيرة؟



علامات النوبة القلبية الصامتة خفيفة للغاية لدرجة أن المريض غالباً ما يخلط بينها وبين شيء أقل خطورة مما يؤخر الحصول على المساعدة الطبية. يقول الدكتور جورج بلوتزكي، مدير برنامج الوقاية من أمراض الأوعية الدموية في مستشفى بريغهام التابع لجامعة هارفارد، إن هذا النوع من النوبات القلبية يؤدي إلى بعض الانزعاج الذي يجعل المرضى يتجاهلونها”







ما هي علامات النوبة القلبية التي يجب على المرء الحذر منها؟



العلامات الشائعة للنوبات القلبية وهي ضيق وألم وضغط شديد في الصدر، وألم في الذراع والرقبة والفك، وضيق التنفس المفاجئ، وهذه الأعراض لا تظهر عادة في النوبات القلبية الصامتة.







ندوب عضلة القلب تكشف النوبات القلبية الصامتة



لاحظت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وأجريت على 2000 شخص في الفئة العمرية من 45 إلى 84 عاماً لم يكونوا مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت النتائج أن 80٪ من المشاركين كانوا يعانون من ندبات في عضلة القلب وهذا دليل على احتمال اصابتهم بالنوبة القلبية الصامتة.

ووجدت الدراسة أن 80٪ من هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بحالتهم. كما تبين أن انتشار ندبات عضلة القلب أعلى بخمس مرات لدى الرجال منه لدى النساء.





ما هي عوامل الخطر للنوبة القلبية الصامتة؟

تتشابه عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة مع النوبات القلبية التقليدية مثل التدخين وزيادة الوزن أو السمنة وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.



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