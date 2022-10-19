الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

مستثمرو السيارات السياحية يطالبون بتمديد عمرها التشغيلي لـ 8 سنوات

لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا ووفاة 5 أشخاص حتى الآن

السفارة المغربية: رفع القيود الصحية للدخول إلى المغرب

في موقف بطولي.. طالبة صيدلة تسعف رجل اغمي عليه في مرج الحمام

طلبة جامعات لواء سحاب يشتكون من صعوبات في وسائل النقل العام

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

الأربعاء، 19-10-2022 09:52 ص

كيف تفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية ؟

heart-attack-or-panic-attack


الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة إيرينا غولوتينا، أن نوبات الهلع يمكن أن تحدث نتيجة الإجهاد الشديد أو الاكتئاب أو الإرهاق، يصاحبها تسارع النبض والشعور بالاختناق. فكيف نميز بينها وبين النوبة القلبية؟

تشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن نوبات الهلع والنوبات القلبية لها أعراض متشابهة- خفقان في القلب، وضيق في التنفس، و تعرق وألم في الصدر. ولكن في حالة نوبات الهلع يمكن أن تستمر هذه الأعراض بحدود 20 دقيقة ومن ثم تزول.

اضافة اعلان

 

اما النوبات القلبية فلا تزول إلا بعد الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. كما أن المرضى يشعرون عادة، بالإضافة إلى ذلك، بأعراض تحذيرية قبل حدوث النوبة القلبية عادة ببضعة أيام من حدوثها، وغالبا ما تحدث النوبة القلبية في أثناء ممارسة النشاط البدني. أما نوبات الهلع فلا علاقة لها بالنشاط البدني.


وتقول: "إذا كان الشاب يشعر بألم في الصدر، ولا يعاني من عوامل الخطر، فإن احتمال إصابته بنوبة قلبية ضئيل جدا. ولكن ألم الصدر لدى شخص عمره 50 سنة ويدخن سنوات طويلة ويعاني من السكري، يشير على الأرجح إلى نوبة قلبية، وإلى أنه بحاجة إلى رعاية طبية فورية. أما عوامل الخطر لدى نوبات الهلع فهي الصحة النفسية، في حين تلعب الحالة الجسدية للشخص دورا رئيسيا في حدوث النوبة القلبية، بالإضافة إلى عمره ومستوى الكوليسترول ووزنه ومستوى ضغط الدم وعوامل أخرى".


وتضيف، يمكن أن تحدد طبيعة الألم نوع النوبة. فالألم الحاد خلف عظم القص أو الألم الثابت في مكان معين يشير إلى نوبة هلع. ويتميز هذا الألم بوخزات خلال فترة قصيرة تمتد لـ5-10 ثوان. ولكن في حالة النوبة القلبية، فإن المريض يشكو من ضغط وآلام في الصدر تنتقل إلى الذراع اليسرى، ويمكن تنتقل إلى الذراع اليمنى والرقبة والمنطقة بين الكتفين. أي أنها غالبا ما ترتبط بالنشاط البدني - الإجهاد البدني والعاطفي.


وتوصي الطبيبة في حالة نوبة الهلع بالاهتمام، أولا وقبل كل شيء، بالتنفس - حيث يكون المريض بحاجة إلى التنفس البطني، والتركيز على الزفير، ومحاولة "الشعور" بجسمه، وإدراك وجوده.


وتقول: "من أجل ذلك، يجب أن يقف المرء على كلتا قدميه، وأن يتخيل أن الخوف يمر عبره إلى الأرض، مثل تيار كهربائي، أو يمسك بشيء ما أو يبدأ في نفض يديه، للتخلص من حالة التوتر. وإذا كان هناك شخص قريب، فمن الأفضل أن يخبره بأنه يعاني من نوبة هلع وأنه بحاجة إلى المساعدة. ويمكنه التعبير عن مشاعره لفظيا. عليه إخبار الآخرين بأنه خائف. لأننا بالتعبير عن خوفنا نحد من قلقنا".

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-الصراخ (1)

صحياً .. لماذا يطلب منا الصراخ عند الغضب ؟

مرض-الاكزيما

احذر حك الجلد .. نصائح للتعامل مع الأكزيما هذا الشتاء

czo1MzoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjIxMDE4MTA4NTE4NjdWMC5qcGciOw==

اكتشاف يساعد الجسم على مكافحة الزهايمر بنفسه

202210181596878XZ

أسباب تؤدي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي

czo1MzoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjIxMDE3MjE1NTc2MzhGQi5qcGciOw==

دواء لالتهاب المفاصل يحسّن حساسية الأنسولين

11-OCT-ART-1_266836

بعد العثور على اجزاء بلاستيكية في حليب الأم .. خبراء يقدمون نصائح هامة للحوامل

أخبار متعلقة
265901-1468077279

النوبة القلبية لدى النساء أخطر منها لدى الرجال.. لماذا؟