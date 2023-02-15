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الأربعاء، 15-02-2023 01:45 م

3 أنواع مختلفة لفطريات الأنف وأعراضها

أعراض_فطريات_الأنف


الوكيل الإخباري- تصيب فطريات الأنف الأشخاص نتيجة التعرض لبعض المشكلات الصحية، التي غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص، للتعرف على نوع الفطريات، ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

نستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بفطريات الأنف، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

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ما هي فطريات الأنف؟
تعرف فطريات الأنف بأنها أحد التهابات الجيوب الأنفية التي تنتج عن عدوى الفطريات في الأنف، وغالبًا ما تصيب الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، أبرزها ضعف الجهاز المناعي، مما يتطلب الاستشارة الطبية، نظرًا لسهولة انتقال العدوى سواء عن طريق الهواء أو الماء أو الأطعمة.


أعراض فطريات الأنف
هناك العديد من الأعراض تكشف الإصابة بفطريات الأنف من بينها:
- الشعور بالتعب.
- فقدان حاسة الشم أو التذوق.
- انسداد الأنف.
- سيلان الأنف.
- ألم في الجيوب الأنفية.
- صعوبة التركيز.
- الصداع.


أسباب فطريات الأنف
عادة ما يصاب الأشخاص بفطريات الأنف نتيجة استنشاق الفطريات ودخولها للأنف والجيوب الأنفية والرئتين وقد يكون هذا الاستنشاق من الهواء أو الماء أو الأطعمة أو لمس أي مكان يحتوي على الفطريات، وبالتالي يصعب السيطرة عليها بشكل كبير.


أنواع فطريات الأنف


1- فطريات الأنف التحسسية
أحد أنواع فطريات الأنف الشائعة بين الشباب والمراهقين، ويتم الإصابة بهذا النوع عند استنشاق الفطريات من الهواء أي إصدار الجسم لردود فعل تحسسية بعد استقبال الفطريات، كما يؤثر ذلك على حاسة الشم وانسداد القناة الدمعية ويفضل استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار المضاعفات لفترات طويلة.


2- فطريات الأنف الرميّة
فطريات الأنف الرمية أحد الالتهابات التي تحدث عند استمرار الفطريات في مخاط الأنف لفترة طويلة وعادة ما يصعب التعرف على هذا النوع من الفطريات لأنها لا تؤثر على أنسجة الأنف، ولكن أشهر أعراضها هي رائحة الأنف الكريهة.


3- فطريات الأنف الغازية
يعتبر هذا النوع من التهاب الجيوب الأنفية هو الأخطر على الإطلاق، لأنه يحدث للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وعادة ما ينتشر في جميع أنحاء الأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ والنخاع الشوكي، كما ينتشر بشكل أبطأ في جميع مجاري الدم.

الكونسلتو الطبي 

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