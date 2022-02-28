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الإثنين، 28-02-2022 04:24 م

كيف يمكن التصرف إذا تناول الطفل الأدوية سهواً؟

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الوكيل الإخباري - قال البروفيسور برتولد كوليتسكو إنه عندما يبتلع طف أدوية سهواً، فإن على الوالدين شطف فمه بالماء على الفور لإزالة بقايا الدواء منه.

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وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنه بعد ذلك يجب أن يشرب الطفل الماء أو الشاي أو العصير بكثرة لتخفيف المادة الفعالة في الدواء، مشيراً إلى أن اللبن غير مناسب لهذا الغرض، لأنه قد يتسبب في تسريع وتيرة امتصاص المادة الفعالة، عبر الأمعاء.

وحذر كوليتسكو الوالدين من إجبار الطفل على التقيؤ، لارتفاع خطر وصول ما تقيأه إلى الرئة مسبباً الإصابة بالتهاب رئوي.

وشدد كوليتسكو على استدعاء الإسعاف فور ملاحظة أعراض التسمم على الطفل والمتمثلة في الغثيان، والقيء، والإسهال، وصعوبات التنفس، ومشاكل الدورة الدموية، وفقدان الوعي.


ولتجنب تناول الدواء سهوا، على الوالدين الاحتفاظ به بعيداً عن الأطفال في خزانات محكمة الغلق

 

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