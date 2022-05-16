لا تبعدها عن مائدتك..6 أطعمة تنشط عقلك

الوكيل الإخباري - تلعب الأطعمة التي يتناولها الإنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، لا سيما وأن العقل مركز التحكم في الجسم ومسؤول عن الحفاظ على نبضات قلبك وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.



ومن هنا يأتي دور اختيار الأطعمة في تعزيز نشاط العقل والحفاظ على صحته، لا سيما الذاكرة والتركيز،

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نستعرض هنا 6 منها وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا:

القهوة

المكونان الرئيسيان في القهوة، الكافيين ومضادات الأكسدة، تساعدان العقل. إذ يزيد الكافيين اليقظة ويحسن الحالة المزاجية ويجعل التركيز أكثر حدة.

الكركم

تبين أن الكركمين، وهو العنصر النشط في الكركم، يعبر حاجز الدم في الدماغ، مما يعني أنه يمكن أن يدخل الدماغ مباشرة وتستفيد منه الخلايا. وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

البروكلي

البروكلي مليء بالمركبات القوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين (K)، إذ يمكن للشخص الحصول الكمية الموصى بها يوميا منه من خلال 91 غرام من البروكلي.

سكاي نيوز

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