لا تتجاوز 3 دقائق.. تمرينات للتخلص من آلام الرقبة والكتف

الوكيل الإخباري - قد يؤدي التوتر والقلق إلى الشعور بالألم في الرقبة والكتفين.

اضافة اعلان

عندما تواجهين حدثاً مرهقاً أو نوبةً من القلق، تنقبض عضلاتك كردّ فعل تلقائي، وهو ما يُعرف باسم الاستجابة للضغط، إنها طريقة الجسم في الاستعداد لمواجهة تهديد جسدي، تحتاجين إلى محاربته أو الهروب منه.. إلى جانب توتر العضلات، قد تلاحظين أيضاً أعراضاً جسدية أخرى، مثل:





- سرعة دقات القلب.

- تنفس سريع أو ضحل.

-برودة الجلد.

- التعرّق.

شدّ العنق



قفي بشكل مستقيم، مع إسدال ذراعك اليسرى إلى جانبك، ضعي يدك اليمنى على رأسك مع توجيه أصابعك إلى الجانب الأيسر، واسحبي رأسك برفق نحو الجانب الأيمن حتى تشعري بتمدّد في الجانب الأيسر من رقبتك.. استمري لمدة 20 إلى 30 ثانية، ثم عودي إلى نقطة البداية.

كرّري على الجانب الأيسر، قومي بعمل 2-3 مرات على كل جانب.

تحرير الرقبة



اجلسي على الأرض، مع إسدال ذراعيك إلى جانبيك، ثم اخفضي رأسك واجلبي ذقنك نحو صدرك، قومي بإمالة رأسك بلطف نحو الجانب الأيمن وتوقفي لمدة 30 ثانية، يجب أن تشعري بتمدد في الجانب الأيسر من رقبتك.. أعيدي رأسك إلى المنتصف وارفعيه للعودة إلى نقطة البداية.

كرّري قبل التبديل بين الجانبين، كرري من 3 إلى 5 مرات على كل جانب.

تمرين الطفل (بالاسانا)

انزلي على يديك وركبتيك، مع وضع راحتي اليدين على الأرض والرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الوركين، ثم اجلسي على كعبيك، وقومي بإطالة عمودك الفقري، وامشي بيديك أمامك.. تأكدي من أن تتوقّفي عند الوركين، اثنِي للأمام وحافظي على ذراعيك ممدودتين أمامك، استمري لمدة 60 إلى 90 ثانية، ركّزي على أنفاسك أثناء التخلص من التوتر في الرقبة والكتفين، ثم عودي إلى نقطة البداية وكرّري التمرين من 2 إلى 3 مرات.

تمرين القط - بقرة



انزلي على يديك وركبتيك، مع وضع راحتي اليدين على الأرض والرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الوركين، استنشقي وانتقلي إلى وضع البقرة، أسقطي بطنك نحو الحصيرة وارفعي ذقنك وصدرك. انظري إلى السقف، افتحي صدرك وكتفيك، توقفي لبضع ثوانٍ، ازفري وانتقلي إلى تمرين القط، اسحبي بطنك نحو عمودك الفقري ولفّي ظهرك نحو السقف، توقّفي لبضع ثوانٍ، ثم استنشقي وعودي إلى البداية، وكرّري التمرين من 10 إلى 12 مرة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة