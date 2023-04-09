لتجنب حموضة المعدة في رمضان .. قلل من هذه الأطعمة !

الوكيل الإخباري- هل تُعد السمبوسة من وجبات الطعام التي لا تستطيع الاستغناء عنها خلال شهر رمضان؟ إذًا، قد لا تكون المعاناة من الحموضة غريبة عليك.



وتحدث الحموضة المعويّة عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، وتُعد المقالي (التي تزدخر بها موائدنا خلال شهر رمضان) من الأطعمة المُسبّبة لذلك.



ويمكن أن تساعد التغييرات بنمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين، وفقدان الوزن، في تجنّب ذلك.



كما يمكنك تجنّب هذه الحالة من خلال الابتعاد عن وجبات طعام ومشروبات معيّنة أيضًا.

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وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الضوء على قائمة من الأمور التي يجب عليك الحذر منها، بتغريدة على "تويتر".



قلّل من هذه الوجبات والمشروبات لتخفيف الحموضة في رمضان:

الأطعمة المقلية

الأطعمة الحارة

الحلويات

الأطعمة المليئة بالدهون

العصائر الحمضية

المشروبات التي تحتوي على الكافيين



سي ان ان

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