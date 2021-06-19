لتناول قرع العسل مرة شهرياً فوائد لا تعد ولا تحصى.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري _ يعتبر قرع العسل من الأطعمة ذات المذاق اللذيذ، خاصة أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت قرع العسل مرة شهرياً.



اليك ابرز فوائد قرع العسل :

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1- مغذي للغاية وغني بشكل خاص بفيتامين أ: قرع العسل غني بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه مصدر رائع للبيتا كاروتين، وهو كاروتينويد يحوله جسمك إلى فيتامين أ.



2- يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يحتوي قرع العسل على مضادات الأكسدة ألفا كاروتين وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين، والتي قد تحمي خلاياك من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



3- تعزيز المناعة: غني بفيتاميني A وC ، واللذان يساعدان في تعزيز جهاز المناعة لديك، وقد يؤدي احتوائه على فيتامين E والحديد وحمض الفوليك إلى تقوية مناعتك أيضًا.



4- حماية البصر: قد تحمي محتويات القرع الغنية بفيتامين أ واللوتين والزياكسانثين عينيك من فقدان البصر، الذي يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.



5- فقدان الوزن: قرع العسل مليء بالعناصر الغذائية كما أنه مصدر جيد للألياف التي قد تقلل شهيتك وبالتالي تساعدك على فقدان الوزن.



6- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي القرع على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة، وترتبط هذه المركبات بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المعدة والحلق والبنكرياس والثدي.



7- يفيد صحة القلب: قرع العسل مصدر جيد للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة التي تم ربطها بفوائد صحية للقلب.



المصدر : الامارات نيوز