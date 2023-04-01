لحرق الدهون .. 5 طرق لتحضير القهوة

الوكيل الإخباري-تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، وذلك لما تتميز به من مذاق رائع وفوائد صحية عديدة.



فيما يلي مجموعة من أنواع القهوة التي تساعد على حرق الدهون وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



القهوة المخمرة الباردة

يتم تخمير القهوة عبر نقع حبوب البن المطحونة في ماء بدرجة حرارة الغرفة لأكثر من 20 ساعة. ويساعد التخمير على الحصول على قهوة مركزة. يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوع، ويمكن إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليها حسب الرغبة. تتميز القهوة المخمرة بمقدرتها على حرق الدهون.





قهوة القرفة

تعد القرفة من المكونات التي تساعد في حرق الدهون من خلال تعزيز معدل الأيض. لذا يمكن إضافة رشة من القرفة إلى فنجان القهوة السادة. يساعد مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تسريع عملية إنقاص الوزن.





القهوة المثلجة

يمكن إعدادها بملء كوب بالثلج وبعض الماء ثم إضافة البن إليها. كما يمكن إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم وبعض المحليات إليها. تساعد القهوة المثلجة على حرق الدهون بشكل سريع.



قهوة الليمون

لإعداد هذه القهوة يمكن إضافة بعض عصير الليمون وقليل من القرفة إلى كوب واحد من القهوة الطازجة. ومن المعروف بأن الليمون والقرفة يحتويان على مكونات تزيد معدل الأيض وطرد السموم من الجسم، وتسرع عملية حرق الدهون.





لاتيه مثلج بالحليب

عبارة عن مزيج لذيذ من الحليب المثلج قليل الدسم والقهوة المركزة. يمكن إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء مذاق مميز عليها. تتميز القهوة المثلجة بالحليب قليل الدسم بتسريع عملية حرق الدهون.

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