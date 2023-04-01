السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

196 فائزا بجوائز تطبيق فواتيري - أسماء

بلدية السلط تطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع بـ 3.75 مليون دينار

حضور جماهيري لأمسية رمضانية نظمتها أمانة عمان

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة معلم في إربد

الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

المؤسسة العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات - تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأكثر من دولار للبرميل

الاحتلال يعتقل طالبين جامعيين شمال رام الله

استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله

السبت، 01-04-2023 09:13 ص

لحرق الدهون .. 5 طرق لتحضير القهوة

11


الوكيل الإخباري-تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، وذلك لما تتميز به من مذاق رائع وفوائد صحية عديدة.

فيما يلي مجموعة من أنواع القهوة التي تساعد على حرق الدهون وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

القهوة المخمرة الباردة
يتم تخمير القهوة عبر نقع حبوب البن المطحونة في ماء بدرجة حرارة الغرفة لأكثر من 20 ساعة. ويساعد التخمير على الحصول على قهوة مركزة. يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوع، ويمكن إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليها حسب الرغبة. تتميز القهوة المخمرة بمقدرتها على حرق الدهون. 


قهوة القرفة
تعد القرفة من المكونات التي تساعد في حرق الدهون من خلال تعزيز معدل الأيض. لذا يمكن إضافة رشة من القرفة إلى فنجان القهوة السادة. يساعد مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تسريع عملية إنقاص الوزن. 


القهوة المثلجة
يمكن إعدادها بملء كوب بالثلج وبعض الماء ثم إضافة البن إليها. كما يمكن إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم وبعض المحليات إليها. تساعد القهوة المثلجة على حرق الدهون بشكل سريع. 

قهوة الليمون
لإعداد هذه القهوة يمكن إضافة بعض عصير الليمون وقليل من القرفة إلى كوب واحد من القهوة الطازجة. ومن المعروف بأن الليمون والقرفة يحتويان على مكونات تزيد معدل الأيض وطرد السموم من الجسم، وتسرع عملية حرق الدهون. 


لاتيه مثلج بالحليب
عبارة عن مزيج لذيذ من الحليب المثلج قليل الدسم والقهوة المركزة. يمكن إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء مذاق مميز عليها. تتميز القهوة المثلجة بالحليب قليل الدسم بتسريع عملية حرق الدهون.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_6_24_16_35_15_349

5 علامات في ساقيك تكشف اصابتك بمرض خطير

ما_هي_فوائد_الضحك_وأضراره

دراسة : الضحك علاج لعدد من الأمراض

202333117223948155

كيف تستعد لإجراء الجراحة خلال شهر رمضان

tbl_articles_article_19389_4682088cd-da3a-4561-a874-faa5c069b9a5

للحصول على القراءة الصحيحة.. 9 خطوات ضرورية لقياس ضغط الدم في المنزل

tbl_articles_article_19271_215c4aed095-a560-4640-9d2c-5efab618803f

عادتان يوميتان تسببان النوبة القلبية

3-110

دراسة : نصف من تخطوا الأربعين لديهم مشاكل غيرمعروفة في القلب

أخبار متعلقة
642588934c59b7677b5c2e04

ما علاقة قلة النوم بالكرش؟

2222222

دراسة : الفتيات أكثر عرضة لوراثة السمنة من الامهات

istock-467148153

دراسة : القهوة لا تحمي المدخنين من السكري

127-141036-study-unexpected-benefit-coffee_700x400

فائدة غير متوقعة للكافيين

2017_3_11_15_31_25_767

مكونات الجبنة المثلثات .. هل تضر بصحتك؟

2023_3_19_19_2_5_234

هل القهوة ترفع السكر والضغط؟