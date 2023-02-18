السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 01:57 م

لفقدان الوزن .. 5 عادات صباحية احرص عليها يوميًا

500419041481123753


الوكيل الإخباري- فقدان الوزن هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص، يمكنهم تحقيقه، عن طريق الانتظام في اتباع مجموعة من العادات الصباحية قبل وأثناء وجبة الإفطار.

في التقرير التالي، نستعرض  أبرز العادات الصباحية التي تساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Eat this".


عادات صباحية لإنقاص الوزن

اضافة اعلان


1- شرب الماء
احرص على شرب كوبين من الماء فور الاستيقاظ من النوم، لأنه يساعد على امتلاء المعدة، ومن ثم تناول كمية قليلة من الطعام في وجبة الإفطار، بحسب دراسة منشورة في "Journal of Clinical and Diagnostic Research".

ولضمان الاستفادة من شرب الماء في إنقاص الوزن، يجب تناوله قبل وجبة الإفطار بثلاثين دقيقة، وتكرار نفس الأمر مع وجبتي الغداء والعشاء.

2- المشي
يساهم المشي على معدة فارغة في تحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، لذلك ينصح بممارسته قبل تناول وجبة الإفطار.


3- الفاكهة
تناول الفاكهة قبل وجبة الإفطار من شأنه أن يساعد على إنقاص الوزن، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على التحكم في الشهية.

وفي دراسة منشورة بدورية "Annals of Internal Medicine"، وجد الباحثون أن زيادة كمية الألياف يوميًا حتى 30 جرامًا تساهم في خفض ضغط الدم وإنقاص الوزن.

ويمكن تعزيز القيمة الغذائية للفواكه، من خلال تناولها بجانب الزبادي ودقيق الشوفان.

4- تناول البروتين
يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض والزبادي وزبدة الجوز، لأن البروتين من العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة والسيطرة على مستويات سكر الدم.

وكشفت تجارب سريرية، أن تناول المزيد من البروتين في النظام الغذائي اليومي يساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم من الدهون.

5- الحبوب الكاملة
من الأطعمة المناسبة لوجبة الإفطار في الرجيم، لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة، وغناها بالألياف المثبطة للشهية.

وتساهم الألياف والكربوهيدرات المعقدة معًا في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، بشرط الحصول عليهما من بعض الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والخبز البني.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_22491_847779fc097-5139-424c-ac0d-c0ea5db47b59

اسباب ظهور الشيب في سن مبكر

2021_8_19_13_42_17_476

هل تختلف عوامل خطر السكري النوع 2 بين الرجال والنساء؟

614067f3-a7c1-4423-81fa-92fce5088e1c

ما الذي يمنع الجسم من امتصاص فيتامين د؟

20210710190442839

هل الإفراط في التونة يسبب الإصابة بتسمم الزئبق؟

2023_2_16_19_19_18_931

متى تسبب حصوات الكلى الفشل الكلوي؟

2023218142217820L7

3 علامات تشير إلى ارتباط "الحازوقة" بالسكتة الدماغية

أخبار متعلقة
20170420052500250

ما هي كمية البروتين الضرورية لإنقاص الوزن ؟

5201911121935753668710

حيلة بسيطة لانقاص الوزن

tbl_articles_article_15219_51383d4a828-70ff-480f-ad7c-e97b7c75c2b0

5 أسباب تجعل النوم وسيلة فعالة لإنقاص الوزن

lslmwn

أفضل 5 أنواع سمك لإنقاص الوزن

cafeaulait230213093822442_

6 أخطاء تنسف جهود الراغبين في إنقاص الوزن الزائد

ماهي-فوائد-الغذاء-الصحي

بينها إنقاص الوزن .. 3 فوائد للأطعمة النيئة