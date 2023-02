لفقدان الوزن .. 5 عادات صباحية احرص عليها يوميًا

الوكيل الإخباري- فقدان الوزن هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص، يمكنهم تحقيقه، عن طريق الانتظام في اتباع مجموعة من العادات الصباحية قبل وأثناء وجبة الإفطار.



في التقرير التالي، نستعرض أبرز العادات الصباحية التي تساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Eat this".





عادات صباحية لإنقاص الوزن

1- شرب الماء

احرص على شرب كوبين من الماء فور الاستيقاظ من النوم، لأنه يساعد على امتلاء المعدة، ومن ثم تناول كمية قليلة من الطعام في وجبة الإفطار، بحسب دراسة منشورة في "Journal of Clinical and Diagnostic Research".



ولضمان الاستفادة من شرب الماء في إنقاص الوزن، يجب تناوله قبل وجبة الإفطار بثلاثين دقيقة، وتكرار نفس الأمر مع وجبتي الغداء والعشاء.



2- المشي

يساهم المشي على معدة فارغة في تحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، لذلك ينصح بممارسته قبل تناول وجبة الإفطار.





3- الفاكهة

تناول الفاكهة قبل وجبة الإفطار من شأنه أن يساعد على إنقاص الوزن، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على التحكم في الشهية.



وفي دراسة منشورة بدورية "Annals of Internal Medicine"، وجد الباحثون أن زيادة كمية الألياف يوميًا حتى 30 جرامًا تساهم في خفض ضغط الدم وإنقاص الوزن.



ويمكن تعزيز القيمة الغذائية للفواكه، من خلال تناولها بجانب الزبادي ودقيق الشوفان.



4- تناول البروتين

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض والزبادي وزبدة الجوز، لأن البروتين من العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة والسيطرة على مستويات سكر الدم.



وكشفت تجارب سريرية، أن تناول المزيد من البروتين في النظام الغذائي اليومي يساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم من الدهون.



5- الحبوب الكاملة

من الأطعمة المناسبة لوجبة الإفطار في الرجيم، لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة، وغناها بالألياف المثبطة للشهية.



وتساهم الألياف والكربوهيدرات المعقدة معًا في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، بشرط الحصول عليهما من بعض الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والخبز البني.

الكونسلتو الطبي