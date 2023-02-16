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الخميس، 16-02-2023 04:47 م

حيلة بسيطة لانقاص الوزن

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الوكيل الإخباري- يعتقد الباحثون أنهم اكتشفوا حيلة بسيطة يمكن أن تمنحك القدرة على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، عبر الإعداد المسبق للأطعمة الصحية بحيث تصبح صالحة للأكل على الفور.

يقول العلماء في جامعة أبردين، إن إعداد الأطعمة الصحية بشكل مسبق كتقشير موزة أو تفاحة وجعلها جاهزة للأكل يفتح شهية الإنسان بشكل أكبر، لأنها لا تحتاج لجهد لتحضيرها أبداً، وهذا يساهم في تجنب الأطعمة الجاهزة للأكل التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر مثل الحلوى والشوكولاته.  


قام الباحثون بتجنيد أكثر من 200 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 16 و66 عاماً، عُرضت عليهم صور للطعام وسئلوا عن مدى رغبتهم في تناول الطعام.

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وكشفت النتائج التي نشرت في مجلة "فود كوالتي أند بريفرنس" أن المشاركين كانوا أكثر ميلاً لتناول الطعام الذي يمكن تناوله على الفور ولا يحتاج إلى إعداد أو تقشير. كما تبين أن المشاركين انجذبوا إلى الأطعمة المطبوخة أكثر من الأطعمة النيئة، وانجذبوا إلى الأطعمة التي تم تقطيعها أكثر من تلك التي لم يتم تقطيعها. وكان المشاركون أيضاً أكثر ميلاً لاختيار الطعام الجاهز للأكل من الطعام الذي يحتاج إلى تحضير وطهي. 

وقالت الدكتورة هيلين نايت، عالمة النفس التي شاركت في الدراسة: "تظهر النتائج أن الأطعمة الجاهزة للأكل على الفور هي أكثر جاذبية من تلك التي تحتاج إلى إعداد، لذا أنصح بتجهيز أطعمة صحية بشكل مسبق لتناولها على الفور عند الشعور بالجوع".


وأكدت الدكتورة هيلين أنه يجب تطبيق النتائج على حملات الأكل الصحي، من خلال عرض الفاكهة والخضراوات وغيرها من العناصر الصحية بطريقة تجعلها صالحة للأكل بشكل مباشر دون بذل أي جهد، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

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