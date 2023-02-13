أفضل 5 أنواع سمك لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- تعد الأسماك وجبة أساسية في الأنظمة الصحية التي تهدف لإنقاص الوزن، نتيجة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائية، التي تسهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، بما في ذلك البروتين وأحماض الأوميجا 3 الدهنية.





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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأفضل أنواع الأسماك لإنقاص الوزن، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Eat this".



أفضل أنواع الأسماك لإنقاص الوزن

1-السردين

يساعد تناول السردين على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، ما يسهم في سد الشهية وتناول القليل من الأطعمة، لأن السردين يحتوي على سعرات حرارية منخفضة مقابل مستويات مرتفعة من البروتين، لذا هو غذاء مناسب لإنقاص الوزن، فضلًا عن احتوائه على الدهون الصحية المتمثلة في الأوميجا 3، الذي يقلل من الالتهابات ويحسن من عملية الهضم فضلًا عن توزان البكتيريا النافعة في الأمعاء.



2-التونة

تعد سمكة التونة غنية بالعناصر الغذائية، التي أبرزها:

-الأوميجا 3.

-فيتامين د.

-السيلينيوم.



يساعد السيلينيوم الغدة الدرقية على كفاءة عملية التمثيل الغذائي، المرتبطة بحرق الدهون وزيادة فرص إنقاص الوزن و انخفاض الدهون المتراكمة في الجسم.



3-السلمون

يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على عمل القلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي بشكل صحيح، يعتبر هذا مهم لزيادة صحة الجسم عامًة، كما يعود الأوميجا 3 بالنفع على زيادة التمثيل الغذائي، بالتالي فقدان الوزن، فضلًا عن تقليل مستويات الالتهابات في الجسم المرتبطة بزيادة الوزن.



4-سمك القد

يعرف سمك القد في مصر باسم "الباكالاه"، هو سمك مميزة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين ب المركب الذي يحتاجه الجسم لإدارة الإجهاد وبناء الناقلات العصبية وامتصاص العناصر الغذائية وزيادة الحصول على الطاقة من الطعام، فضلًا عن الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها عند تناول سمك القد وهي إنقاص الوزن نتيجة لانخفاض السعرات الحرارية وقلة مستويات الدهون، فضلًا عن كونه غنيًا بالبروتين.



5-الجمبري

رغم أن الجمبري والروبيان من القشريات، إلا أنه أحد المأكولات البحرية، التي تمتاز بانخفاض السعرات الحرارية ومحتواها العالي من البروتين، الذي يسهم في إنقاص الوزن، لكنها عالية الكوليسترول مقارنًة بأنواع الأسماك السابقة إضافًة إلى انخفاض مستوى الأحماض الدهنية الأوميجا 3.

الكونسلتو الطبي

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