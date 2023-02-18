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السبت، 18-02-2023 10:16 ص

ما هي كمية البروتين الضرورية لإنقاص الوزن ؟

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن البروتين يحظى بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يساعد على بناء العضلات، وإنقاص الوزن، وزيادة القدرة على بذل المجهود وتقوية جهاز المناعة.

كما أظهرت بعض الدراسات أن استبدال الكربوهيدرات جزئياً بالبروتين يسهم في مستويات الدهون في الدم وضغط الدم، ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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وأوضحت الجمعية أن الشخص البالغ يحتاج إلى البروتين يومياً بمعدل 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية تتراوح بشكل تقريبي من 80 إلى 90 غراماً.
وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى مصادر حيوانية مثل اللحوم الحمراء والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.


وأيضاً مصادر نباتية مثل البقوليات ورقائق الشوفان وبذور الكتان والكينوا.
ويوصي الأطباء بتفضيل المصادر النباتية، نظراً لأن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.

 

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