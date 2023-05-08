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الإثنين، 08-05-2023 04:44 م

للسيدات .. 5 عادات صباحية لإنقاص الوزن

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الوكيل الإخباري- تلجأ الكثير من السيدات إلى حيل سريعة لإنقاص الوزن وبعضهن يتبعن نظام دايت قاسي، يتضمن الحرمان من الأطعمة الشهية، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن اتباع بعض العادات الصحية اليومية قبل الإفطار في الصباح تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من العادات الصباحية اليومية لإنقاص الوزن للنساء، وفقًَا لموقع التغذية الصحية "Eat this".

عادات صباحية اتبعها لإنقاص الوزن

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1-البروتين

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد في التخلص من الدهون العنيدة، تتضمن وجبات الفطار تحتوي على البروتين:

-البيض، طعام ممتاز يجب دمجه في نظامك الغذائي، لأنه غني بالبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وغني بالعناصر الغذائية.

-الزبادي والجرانولا، تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين والأحماض الأمينية أيضًا.

-البطاطا الحلوة وعجة البيض، تحتوي على البروتين والألياف الغذائية.


2-الجلوس عند تناول الإفطار
تناول الطعام أثناء التنقل قد يجعل اتباع نظام غذائي أكثر من اللازم في وقت لاحق من اليوم، قد يكون هذا لأن المشي هو شكل قوي من أشكال الإلهاء التي تعطل قدرتنا على معالجة تأثير تناول الطعام على جوعنا، أو ربما لأن المشي يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التمارين التي تبرر الإفراط في تناول الطعام لاحقًا كشكل من أشكال المكافأة، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الأطعمة أثناء الجلوس للإبطاء.

3-الفواكة
تحتوي الفواكة على الألياف الغذائية التي تسهل من مرور الطعام داخل الأمعاء، ما يجعل الطعام سهل الهضم وفي نفس الوقت تسيطر على الجوع وتساعد على الشبع، هناك فاكهة ارتبطت بإنقاص الوزن؛ كالتالي:

-تناول التوت الأزرق يمكن أن يساعدك في تقليص حجم الجزء الأوسط من الجسم، مناطق الخصر والبطن والظهر.

-الفاكهة الطازجة مثل الموز والأفوكادو والتوت والعليق والتوت والكمثرى والجريب فروت، تسهم في إنقاص الوزن الزائد من البطن.


4-الحبوب الكاملة
يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة عالية من الألياف، هو ما يرتبط بفقدان الوزن، يعتبر خبز القمح الكامل منتجًا من الحبوب الكاملة، وتظهر الأبحاث أن تناول الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

5-الدهون الصحية
توفر الدهون الصحية للجسم مجموعة من الفوائد بما في ذلك أحماض الأوميجا 3 الأمينية التي تقلل من حجم الكرش، فضلًا عن تعزيز فرص إنقاص الوزن والشعور بالشبع لفترة طويلة بعد الانتهاء من وجبة الإفطار، يمكن الحصول على الدهون الصحية من خلال زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز أو المكسرات أو الأفوكادو.

 

الكونسلتو الطبي 

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