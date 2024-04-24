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الأربعاء، 24-04-2024 12:24 م

لماذا يتحرك الإنسان أبطأ مع التقدم في العمر؟

تأثير-العمر-على-أعضاء-الجسم


الوكيل الإخباري - قدّمت دراسة جديدة من جامعة كولورادو تفسيراً لواحدة من حقائق الشيخوخة التي لا مفر منها: كلما تقدمنا في السن، مالت الحركة نحو البطء.

وفي الدراسة، طلب الباحثون من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، ومن 66 إلى 87 عاماً، إكمال مهمة بسيطة خادعة: الوصول إلى هدف على الشاشة، يشبه إلى حد ما لعب لعبة فيديو على جهاز نينتندو.

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ومن خلال التحليل، اكتشف الباحثون أن كبار السن يبدو أنهم يعدلون حركاتهم في ظل ظروف معينة للحفاظ على إمداداتهم المحدودة من الطاقة.


وفي تجربة ثانية، طلب الباحثون من أكثر من 80 شخصاً الجلوس والإمساك بمقبض ذراع آلية، والتي بدورها تقوم بتشغيل المؤشر على شاشة الكمبيوتر، وتحريك المؤشر نحو الهدف. وإذا نجحوا، فإنهم يحصلون على مكافأة، ليست كبيرة، ولكنها كافية لإسعاد أدمغتهم.


وكان الهدف من التجربة التحقق من فرضية تقول بأن الشيخوخة تؤدي إلى تغيير دائرة المكافأة في الدماغ البشري.


وأظهرت النتائج أن الأصغر سناً قد حركوا أذرعهم بشكل أسرع نحو المكافأة. وعندما أضاف الفريق وزناً يبلغ 8 أرطال إلى الذراع الآلية للأفراد الأصغر سناً، اختفت هذه الاختلافات.


وقال علاء أحمد الباحث المشارك: "مع تقدم الأشخاص في العمر، تنتج الأجسام كمية أقل من الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ مسؤولة عن إعطاء الشعور بالرضا بعد القيام بعمل جيد".


وأضاف "إذا لم يشعر الشخص بهذه المكافأة بقوة، فقد يكون أقل عرضة للتحرك للحصول عليها".


وتوصل البحث إلى أنه مع ضعف العضلات في الشيخوخة، فإن تكاليف الجهد المبذول للوصول إلى النتيجة تحدد ما الذي يبطئ حركة كبار السن.

 

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