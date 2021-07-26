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الإثنين، 26-07-2021 11:32 ص

لماذا يشعر البعض بآلام الساق بعد تناول المانجو؟

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الوكيل الاخباري - يميل البعض في فصل الصيف الحار إلى تناول الفواكه المليئة بالسوائل السكرية التي ترطب الجسم بعد التعرض للحرارة المرتفعة، وتعوضه عن الحريرات المفقودة، مثل فاكهة المانجو، دون الإلمام بالمضار الناجمة عن كثرتها.

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وبحسب موقع "هيلث" الطبي، فإن الإفراط في تناول المانجو عند البعض يؤدي إلى شعورهم بألم في الساق.


والسبب وراء ذلك هو احتواء المانجو على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والذي على الرغم من أهمتيه للجسم، إلاّ أن الإفراط في تناول المانجو قد يؤدي إلى الحصول على نسبة أعلى من المعدل الطبيعي منه، وبالتالي فإن فرط البوتاسيوم في الدم يسبب حدوث تقلصات عضلية مؤلمة.


ويعرف التشنج العضلي بأنه بمثابة تقلص عضلة بشكل لا إرادي، مثل متقلصة عضلات الذراعين والساقين، ثم استرخائها، وعادة ما يصيب جزءًا من عضلة واحدة أو كلها أو مجموعة من العضلات التي تعمل معًا بشكل عام.

 

وربما تزداد فرص التعرض للتشنج العضلي أثناء الليل، لكن مع التوقف عن تناول كمية كبيرة من المانجو خلال اليوم تقل فرص التعرض لذلك، بحسب الموقع الطبي.

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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