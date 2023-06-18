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الأحد، 18-06-2023 12:56 م

لمتبعي الحمية الغذائية .. مشروبات شبه خالية من السعرات الحرارية

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الوكيل الإخباري- الراغبون في خسارة أكبر قدر من الوزن المكون من الدهون، هم في أمس الحاجة لتناول مشروبات شبه خالية من السعرات الحرارية، حتى لا يزداد وزنهم.

نستعرض في السياق الآتي، قائمة بالمشروبات التي قد تكون شبه خالية من السعرات الحرارية.

مشروبات ساخنة شبه خالية من السعرات الحرارية

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قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن المشروبات التي قد تكون خالية من السعرات الحرارية، مثلها مثل الماء هي المشروبات الساخنة الخالية من السكر نهائيًا، ومن هذه المشروبات التي يمكن تناولها دون إضافة سكر، هي:


1- القهوة.
2- الشاي.
3- الزنجبيل.
4- النعناع.
5- اليانسون .
6- الكركدية.
7- القرفة.
8- الكركم.
9- البابونج.
10- الكراوية.
11-الميرامية

12- المياه العادية.
13- الشوربة.


عصائر قليلة السعرات الحرارية
وأردف استشاري التغذية العلاجية، أن هناك عصائر سعراتها الحرارية قليلة، ويمكن الاستعانة بها في أنظمة الدايت، بشرط ألا تكون محلاة، وهي:
1- البطيخ.
2- الأنانس.
3- العرقسوس.
4- عصير الطماطم.
5- عصير البنجر.
6- عصير الجزر.


الكونسلتو الطبي 

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