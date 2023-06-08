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الخميس، 08-06-2023 11:21 ص

شراب شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية المفاجئة !

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الوكيل الإخباري- تتزايد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو ما يُطلق عليه «الكوليسترول الضار»، ومعظم الموجود في أجسامنا هو من هذا النوع، فيما يساعد كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم «الكوليسترول الجيد»، في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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إذ يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في إدارة الكوليسترول، تماماً كما هو الحال مع مرض السكري.

 

وتساعد القهوة على خفض مستوى الكولسترول في الدم وفق تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص بالاضافة للشاي الأخضر ومشروبات الشوفان .

 

عكاظ

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