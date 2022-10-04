الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

سلطان عُمان يستقبل الملك والملكة رانيا وولي العهد

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

هام للمقبلين على الزواج .. انخفاض حاد بأسعار حجوزات صالات الأفراح

تسجيل 290 جريمة شروع بالقتل في 2021

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

مبادرة مدرستي تنظم مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2022

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

الثلاثاء، 04-10-2022 01:37 م

لمرضى الضغط .. تحذيرات حول تناول النعناع

ما-هي-فوائد-النعناع-للرضع-وما-هي-محاذير-استخدامه


الوكيل الإخباري-يستخدم النعناع بشكل شائع ، وهو يقدم فوائد عديدة للجسم، مثل: التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتهدئة الصداع، وتسكين آلام العضلات، لكن يتساءل العديد هل النعناع يرفع الضغط؟

اضافة اعلان

 

الإجابة هي لا، لا يسبب النعناع ارتفاعًا بضغط الدم، إنما يساعد على تخفيف التوتر وتقليل ضغط الدم.

 

ويمكن تأكيد إجابة سؤال "هل النعناع يرفع الضغط؟" من خلال بيان دوره في خفض ضغط الدم كما في النقاط الآتي:﻿


-أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول مركب المنثول، وهو المكون الأساسي للنعناع، ساعد على خفض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي لدى الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم.


-بين المركز الطبي في جامعة ماريلاند أن شرب شاي النعناع بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم، رغم أن النتائج ما زالت أولية وتحتاج للمزيد من الأدلة.


-بينت دراسة على البشر أن تناول زيت النعناع كان لها تأثير إيجابي على قراءات ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب ومعدل التنفس.


تحذيرات حول النعناع لمرضى الضغط
على الرغم من فوائد النعناع لقراءات مرضى الضغط ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، إلا أنه على مرضى الانتباه وعدم استهلاك النعناع بكميات كبيرة؛ لأنه قد يتداخل مع أدوية علاج ضغط الدم، مما يسبب هبوطًا في مستويات ضغط الدم.


كما قد يسبب آثار جانبية أخرى، مثل: حرقة المعدة، والتفاعل مع الأدوية كأدوية علاج مرض السكري، وقد يسبب أضرار للحوامل.

 

ويب طب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
No-sugar

دراسة توضح خطر المشروبات الخالية من السكر

5e11b573-f802-483d-8730-16ac1bf21b9f

هل تسبب دهون البطن الاصابة بسرطان الكبد ؟

هل_يمكن_علاج_ارتفاع_ضغط_الدم_بالأعشاب؟

أعشاب لعلاج ارتفاع ضغط الدم

2018_12_27_15_14_0_108

منها الصداع وعسر الهضم .. 10 أعراض مرضية لا يمكن تجاهلها على الاطلاق

المشروبات-ساخنة

مع انتشار الأمراض .. 6 مشروبات دافئة لتقوية جهازك المناعي

yamyumi-3-640x330-1

دراسة تحذر من مرض يسببه تناول الخبز والأرز الأبيض وتعطي البديل

أخبار متعلقة
4a447f34-3cac-4fb0-a819-216199525f84

احذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية

ما_هي_أسباب_هبوط_ضغط_الدم

ما هي أسباب هبوط الضغط

A_8546cimage_story

دراسة تكشف تأثير الشاي على مستوى ضغط الدم

2020_4_26_18_16_46_504

تمرين تنفس بسيط قد يساهم في خفض ضغط الدم

2019_8_25_11_28_53_523

تمارين يومية لخفض ضغط الدم

2022_4_17_12_54_44_131

أغذية تؤثر سلبا على مفعول الأدوية