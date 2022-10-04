لمرضى الضغط .. تحذيرات حول تناول النعناع

الوكيل الإخباري-يستخدم النعناع بشكل شائع ، وهو يقدم فوائد عديدة للجسم، مثل: التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتهدئة الصداع، وتسكين آلام العضلات، لكن يتساءل العديد هل النعناع يرفع الضغط؟

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الإجابة هي لا، لا يسبب النعناع ارتفاعًا بضغط الدم، إنما يساعد على تخفيف التوتر وتقليل ضغط الدم.

ويمكن تأكيد إجابة سؤال "هل النعناع يرفع الضغط؟" من خلال بيان دوره في خفض ضغط الدم كما في النقاط الآتي:﻿



-أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول مركب المنثول، وهو المكون الأساسي للنعناع، ساعد على خفض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي لدى الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم.



-بين المركز الطبي في جامعة ماريلاند أن شرب شاي النعناع بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم، رغم أن النتائج ما زالت أولية وتحتاج للمزيد من الأدلة.



-بينت دراسة على البشر أن تناول زيت النعناع كان لها تأثير إيجابي على قراءات ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب ومعدل التنفس.



تحذيرات حول النعناع لمرضى الضغط

على الرغم من فوائد النعناع لقراءات مرضى الضغط ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، إلا أنه على مرضى الانتباه وعدم استهلاك النعناع بكميات كبيرة؛ لأنه قد يتداخل مع أدوية علاج ضغط الدم، مما يسبب هبوطًا في مستويات ضغط الدم.



كما قد يسبب آثار جانبية أخرى، مثل: حرقة المعدة، والتفاعل مع الأدوية كأدوية علاج مرض السكري، وقد يسبب أضرار للحوامل.

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