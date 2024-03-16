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السبت، 16-03-2024 08:45 ص

لمريض السكري- أفضل 3 مشروبات على إفطار رمضان

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الوكيل الإخباري - عادًة ما يحتاج مريض السكري إلى تناول بعض السوائل على إفطار رمضان، لكن ما الذي يمكن تناوله دون حدوث أي مشكلات في مستويات السكر بالدم بعد الصيام؟

أفضل 3 مشروبات لمريض السكري على إفطار رمضان

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1- المياه
تعتبر المياه من أفضل المشروبات التي يمكن لمريض السكري الحصول عليها، لأنها تخلو من السعرات الحرارية والسكريات، وبالتالي لا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم على الإطلاق، كما تمنح الجسم الترطيب اللازم له للوقاية من الجفاف.
يمكن إضافة بعض النكهات الطبيعية إلى المياه، مثل شرائح الليمون أو البرتقال أو الفراولة أو أوراق النعناع الطازجة أو غيرها، للاستمتاع بمذاق مميز.


2-الحليب خالي الدسم مع التمر
يوفر الحليب قليل الدسم وخالي الدسم الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها مريض السكري، ومن بينها البروتين وفيتامين د والكالسيوم.
وتبين أن مريض السكري يمكنه تناول 2-3 حبة تمر في اليوم الواحد، لذا يمكن تناولهم مع كوب من الحليب قليل أو خالي الدسم على وجبة الإفطار في رمضان.


3-العصائر الطازجة بدون سكر
العصائر الطازجة التي تتميز بكونها 100% بدون سكر مضاف تعتبر مشروبًا صحيًا أيضًا بشرط عدم تصفيتها أو إضافة أي شيء إليها، وبالتالي يمكن لمريض السكري شرب كوب من عصير البرتقال أو الجوافة أو الفراولة الطازج بدون حدوث أي مشكلات في مستويات السكر بالدم.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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