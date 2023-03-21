الوكيل الإخباري- رغم المذاق اللذيذ للحلبة بالحليب وقيمتها الغذائية العالية، يخشى بعض متبعي الدايت تناولها أثناء الرجيم، خوفًا من أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



هل شرب الحلبة مع الحليب يزيد الوزن؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الحلبة -كمشروب أو بذور- تلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، ويرجع السبب إلى قدرتها على تعزيز عملية التمثيل العذائي ورفع معدل حرق الدهون بالجسم.





وفي دراسة استمرت لمدة 14 يومًا على 14 رجلًا، وجد الباحثون أن الحلبة ساهمت في تقليل استهلاكهم للسعرات الحرارية على مدار اليوم بنسبة 12%، وفقًا لموقع "Healthline".



وكشفت دراسة أخرى أجريت على 18 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة، أن تناول بذور الحلبة في وجبة الإفطار يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، نظرًا لمحتواها الجيد من الألياف الغذائية.



وأضاف ناجي أن الحلبة بالحليب لا تؤدي إلى زيادة الوزن إلا في حالة واحدة فقط، وهي "إذا كان اللبن المستخدم في تحضيرها كامل الدسم"، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون وارتفاع سعراته الحرارية.



لذلك، أوصى خبير التغذية باستعمال الحليب قليل أو خالي الدسم في تحضير الحليب باللبن، مع ضرورة الاعتماد على عسل النحل في التحلية، لأن السكر الأبيض يكسبها سعرات حرارية إضافية.





وأوضح أن الحلبة بالحليب مشروب مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحلبة بالحليب تمثل أهمية خاصة لصحة الحامل، لأنها تعمل على تهدئة تقلصات الرحم وتسهيل عملية الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى إمدادها بجرعة جيدة من الكالسيوم، الذي يساهم في تقوية عظامها وحمايتها من الكسور والهشاشة.

الكونسلتو الطبي