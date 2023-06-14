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الأربعاء، 14-06-2023 01:40 م

لن تتوقعها .. أطعمة تسبب الغازات

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الوكيل الإخباري- قد تعتقد أن هذه الأطعمة الصحية جيدة للأكل، لكنها بالنسبة للكثيرين تخلق الكثير من الغازات المتراكمة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما يسبب انتفاخ البطن

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البطيخ
تناول البطيخ في الصيف يكون حلو ومنعش، لكنه قد يكون سببا لانتفاخ المعدة، إذ يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو سكر طبيعي يجري امتصاصه بشكل غير كامل من خلال نظام GI الخاص بنا، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات.


يقدر الخبراء أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يعاني من سوء امتصاص الفركتوز،كما أورد موقع "readersdigest".


البصل الأخضر
الخضروات ذات النكهات القوية، مثل البصل الأخضر (الجزء الأبيض فقط) والثوم والبصل والكراث والكراث (فقط القاع الأبيض) غنية بالفركتان، وهو نوع من الألياف يتكون في الغالب من جزيئات الفركتوز، يفتقر البشر إلى الإنزيمات اللازمة لتحطيم الفركتانز.


لذلك لا أحد قادر على هضمها بالكامل، مما يؤدي إلى مشاكل في القناة الهضمية مثل الغازات والانتفاخ.


التوت الأسود
يعتبر التوت الأسود غنيًا بمضادات الأكسدة، ولكنه غني أيضًا بالبوليولات، المكون الرئيسي في بدائل السكر (والتي غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليها في اضطرابات البطن )، تميل البوليولات إلى البقاء حول الجهاز الهضمي لفترة طويلة وعادة لا يتم امتصاصها بالكامل، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو انتفاخ البطن المفرط.


الخرشوف
احذر من هذا الخضار إذا كنت تحاول محاربة سخام، إنه غني بالفركتان، وهو ألياف غير قابلة للهضم ويمكن أن تسبب مشاكل الغازات والانتفاخ.


المانجو
المانجو هي إحدى الفاكهة التي تحتوي على سكر الفواكه أكثر من الجلوكوز، وهو اختلال في التوازن يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الفركتوز، عندما يحدث هذا، يمكن أن تظهر الانتفاخ أو مشاكل أخرى في المعدة.


البازلاء
البازلاء خضار جيد ومحبب للكثيرين، لكنها يمكن أن تترك بطنك منتفخًا، تحتوي البازلاء على سكريات الجالاكتو-أوليجوساكاريد (GOS)، وهي سلسلة من السكريات التي يصعب هضمها وينتهي بها الأمر بتغذية بكتيريا الأمعاء، وهي سبب للانتفاخ، تحتوي البازلاء الثلجية أيضًا على الفركتان وهي غنية بالبوليولات، والتي غالبًا ما يمتصها الجسم جزئيًا فقط ، وهو سبب آخر لمشاكل المعدة.

 

 مصراوي

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