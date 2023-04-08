السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أردنيون يوظفون التكنولوجيا في توفير قراءات الطقس والتربة للمزارعين

البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

الحكومة تثبت سعر الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

إدانة طبيب نسائية معروف بجرم التسبب بوفاة جنين

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

أميركا.. تحقيق موسع بعد الوثائق السرية المسربة

الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

السبت، 08-04-2023 02:57 م

دراسة : الذاكرة القصيرة تتأثر بالتوقعات

202346222043699UT


الوكيل الإخباري- كشفت تجربة أجراها ثلاثة من علماء النفس، اثنان من جامعة أمستردام والثالث من جامعة ساسكس، أن الذاكرة قصيرة المدى قد لا تكون موثوقة كما اعتقد باحثون من خلال أبحاث سابقة كانت قد أظهرت أن الذاكرة طويلة المدى أقل دقة بكثير مما يعتقد الناس.

وفي الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "بلوس وان"، أجرى الباحثون 4 تجارب، شاهد خلالها المشاركون رسائل في مجموعات دائرية على الشاشة داخل مربع، وحاولوا تحديد أحرف معينة، ثم عكس الباحثون اتجاه بعض الحروف، وتم عرضها لفترة وجيزة، أحياناً لربع ثانية فقط، متبوعة بفجوة مدتها 3 ثواني.

اضافة اعلان


وتبع ذلك مجموعة مختلفة من الرسائل، طُلب من المشاركين إبلاغ رسائل من المجموعة الأولى التي شاهدوها وكانت داخل مربع، وتم إخبارهم أن بعض الحروف قد يتم قلبها. وطُلب من المشاركين تصنيف درجة ثقتهم في الحصول على الحرف الصحيح فوراً بعد كل اختبار.
وأظهرت التجربة انخفاض معدّل الدقة إلى حوالي 40%، كما تبين تدهور مستوى الدقة مع زيادة الوقت بين رؤية الرسائل والرد، لكن لم تتراجع درجة الثقة لدى المشاركين في إعطاء إجابات صحيحة.
واستنتج فريق البحث أن الدقة انخفضت بسبب عدم التوافق بين الواقع والتوقعات، ولأن الناس ليسوا معتادين بشكل عام على رؤية حروف مقلوبة؛ فإن عقلهم يعيدها إلى طبيعتها، سواء عندما يروها في الأصل أو في الذاكرة. ويفسر ذلك سبب بقاء ثقتهم قوية فيما يتذكرونه.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cheveux_blanc_n1230331113955209_

نقص 4 فيتامينات ومعادن قد يكون السبب وراء الشيب المبكر

2021_5_24_13_39_38_155

الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

642ea88c4236040b6c26b935

استهلاك أكثر من مشروب سكري واحد أسبوعيا يزيد من خطر 45 حالة صحية مختلفة بينها السرطان

1_426272_highres

ما الفرق بين التوتر الجيد والسيء؟

2023462118203731R

دراسة : نقص فيتامين "د" وقت الحمل يؤثر على سلوك الطفل

2088897

كم نحتاج أن ننام يومياً حتى نتخلص من الأمراض؟

أخبار متعلقة
image

شراب ساخن شائع يقي من السكتة القلبية

file

مادة عذائية تعمل على تحسين الذاكرة

486542008-1280x720

دراسة : الولادة المبكرة ترتبط بمشاكل تنفسية لاحقاً

main_image6427e90baaef7

دراسة : التأديب القاسي للطفل يؤثر على صحته النفسية

3-110

دراسة : نصف من تخطوا الأربعين لديهم مشاكل غيرمعروفة في القلب

image

دراسة تفتح نافذة أمل لمن هم بحاجة لزراعة قلب