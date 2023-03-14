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الثلاثاء، 14-03-2023 12:25 م

لعيون صحية .. تناول هذا النوع من المكسرات !

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الوكيل الإخباري- يعتبر الصنوبر من المكسرات المفيدة لصحة الجسم، لكنه يمثل أهمية خاصة للعين، حيث يحتوي على عناصر الغذائية، تقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد.

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في السطور التالية، نستعرض فوائد الصنوبر للعين، وفقًا لموقعي "Times of india" و"WebMD".

فوائد الصنوبر للعين


1- تقوية النظر
يلعب الصنوبر دورًا كبيرًا في تحسين حاسة الإبصار، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد بدوره على تقوية النظر.


2- الوقاية من التنكس البقعي
يوفر الصنوبر لكبار السن حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين "المياه البيضاء".


3- حماية الشبكية من الأشعة فوق البنفسجية
تصبح شبكية العين أقل عرضة للإصابة بأضرار الأشعة فوق البنفسجية عند تناول الصنوبر بشكل منتظم، نظرًا لاحتوائه على مستويات عالية من اللوتين


فوائد أخرى للصنوبر


- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.


- رفع الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار في الدم، لغناه بأحماض أوميجا 3.


- ضبط سكر الدم، بفضل محتواه الجيد من الألياف الغذائية والماغنسيوم.


- الحد من الإصابة بالخرف، لأن أحماض أوميجا 3 الموجودة به تحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ وتصلح خلاياه.


الكونسلتو الطبي

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