الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يُعلق حول توجه الفيدرالي لرفع الفائدة من جديد

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

ديوان الخدمة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة

الأربعاء، 08-03-2023 09:12 ص

اسوارة تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق

202337193443868FC


الوكيل الإخباري- طوّر باحثون جهازاً تجريبياً يتم ارتداؤه على المعصم (أسوارة) للتنبؤ بالشرايين المسدودة بدقة تصل إلى 90% خلال 5 دقائق.

وتم تقديم البحث في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أمس، وسيطرح في المؤتمر العالمي لأمراض القلب الذين سيُعقد باليابان 18 و19 مارس (آذار) الحالي.

اضافة اعلان


ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، هذه هي أول تجربة لتقييم مستشعر لبروتين "تروبونين" يمكن ارتداؤه. ويتم تقييم هذا البروتين الذي يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب، عن طريق سحب الدم كجزء من روتيني تشخيص النوبة القلبية.


وقال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية بنيو برونزويك: "هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في بيئات مختلفة".طوّر باحثون جهازاً تجريبياً يتم ارتداؤه على المعصم (أسوارة) للتنبؤ بالشرايين المسدودة بدقة تصل إلى 90% خلال 5 دقائق.

وتم تقديم البحث في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أمس، وسيطرح في المؤتمر العالمي لأمراض القلب الذين سيُعقد باليابان 18 و19 مارس (آذار) الحالي.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، هذه هي أول تجربة لتقييم مستشعر لبروتين "تروبونين" يمكن ارتداؤه. ويتم تقييم هذا البروتين الذي يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب، عن طريق سحب الدم كجزء من روتيني تشخيص النوبة القلبية.

وقال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية بنيو برونزويك: "هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في بيئات مختلفة".

وفي العديد من غرف الطوارئ، يمكن لأعداد كبيرة من المرضى مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية وأيهم ليسوا كذلك.

وعادة ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود "التروبونين" عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب.

ومع ذلك، فإن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتاً، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.
وفي العديد من غرف الطوارئ، يمكن لأعداد كبيرة من المرضى مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية وأيهم ليسوا كذلك.


وعادة ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود "التروبونين" عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب.


ومع ذلك، فإن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتاً، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

هل تناول خل التفاح قبل الوجبات يحرق الدهون؟

2023_3_6_18_31_20_252

أسباب البواسير لدى الرضع.. الأعراض وطرق العلاج

233798

كيف تحمي نفسك من التسممات الغذائية التي تنقلها اللحوم والدواجن؟

تعرف-على-أضرار-تلوث-الهواء-5095

كيف يؤثر تلوث الهواء على الصحة النفسية؟

tbl_articles_article_36034_5855c11990d-ed12-4ad7-9fef-9ea05eea1a18

لماذا لا يستجيب البعض لعلاج التهاب المسالك البولية؟

0x0---1500287026116

خبراء يوصون بوجود 4 انواع من الفواكه في النظام الغذائي اليومي

أخبار متعلقة
2018_2_16_19_45_37_290

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب

a6cfe1de-0135-416f-937f-017ea3382772

دراسة حديثة تحذر من المحليات الصناعية

2022_11_9_18_56_10_643

5 علامات غير متوقعة في عمر الشباب تدل على خطر أمراض القلب

639845b84236042bb4342eb0

طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم

images-50

5 مضاعفات لدى المرأة الحامل قد تنذر بالإصابة بأمراض القلب

61b7c636067ab978a37af8a5_WhatsApp Image 2021-12-14 at 02.47.31

لمن يعانون من قلة النوم .. تعويض ساعة يتطلب نوم 4 ليالٍ