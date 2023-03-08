اسوارة تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون جهازاً تجريبياً يتم ارتداؤه على المعصم (أسوارة) للتنبؤ بالشرايين المسدودة بدقة تصل إلى 90% خلال 5 دقائق.



وتم تقديم البحث في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أمس، وسيطرح في المؤتمر العالمي لأمراض القلب الذين سيُعقد باليابان 18 و19 مارس (آذار) الحالي.

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ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، هذه هي أول تجربة لتقييم مستشعر لبروتين "تروبونين" يمكن ارتداؤه. ويتم تقييم هذا البروتين الذي يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب، عن طريق سحب الدم كجزء من روتيني تشخيص النوبة القلبية.



وقال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية بنيو برونزويك: "هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في بيئات مختلفة".طوّر باحثون جهازاً تجريبياً يتم ارتداؤه على المعصم (أسوارة) للتنبؤ بالشرايين المسدودة بدقة تصل إلى 90% خلال 5 دقائق.



وتم تقديم البحث في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب أمس، وسيطرح في المؤتمر العالمي لأمراض القلب الذين سيُعقد باليابان 18 و19 مارس (آذار) الحالي.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، هذه هي أول تجربة لتقييم مستشعر لبروتين "تروبونين" يمكن ارتداؤه. ويتم تقييم هذا البروتين الذي يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب، عن طريق سحب الدم كجزء من روتيني تشخيص النوبة القلبية.



وقال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية بنيو برونزويك: "هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في بيئات مختلفة".



وفي العديد من غرف الطوارئ، يمكن لأعداد كبيرة من المرضى مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية وأيهم ليسوا كذلك.



وعادة ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود "التروبونين" عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب.



ومع ذلك، فإن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتاً، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.

وفي العديد من غرف الطوارئ، يمكن لأعداد كبيرة من المرضى مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية وأيهم ليسوا كذلك.



وعادة ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود "التروبونين" عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب.



ومع ذلك، فإن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتاً، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.

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