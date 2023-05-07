مادة غذائية هامة لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- التوت من الفواكة الشائعة في الفترة الحالية، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، لذلك ينصح بتناوله بكميات مناسبة للحصول على أكبر قدر من الفوائد، بينما يلجأ البعض لاستخدام أوراق التوت فما فوائدها



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد ورق التوت، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



فوائد أوراق التوت

تقدم أوراق التوت العديد من الفوائد الصحية لصحة الجسم من بينها:

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1- خفض نسبة السكر في الدم

تحتوي أوراق التوت على العديد من المركبات التي تمنع امتصاص الكربوهيدرات في المعدة ومن ثم تقليل مستويات السكر بالدم، مما يساعد على تنظيم النسبة في الجسم، كما ينصح بتناوله للأشخاص المصابون بالسكري من النوع الثاني، حيث يتم تناوله في صورة شاي.



2- تعزيز صحة القلب

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن مستخلص أوراق التوت قد يحسن من صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول وضغط الدم والالتهاب ومن تصلب الشرايين، وعادًة ما تظهر النتائج بعد الاستعمال بشكل منتظم لمدة لا تقل عن 12 أسبوع.



3- تقليل الالتهاب

تتميز أوراق التوت باحتوائها على العديد من المركبات المضادة للالتهابات بما في ذلك مضادات الأكسدة، حيث تعمل هذه الأوراق على مقاومة الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبطين بزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، وبالتالي يجب الحرص على تناولها بمختلف الطرق.



4- منع السرطان

أوراق التوت تساعد على حماية الجسم من فرص الإصابة بالسرطان بما في ذلك سرطان الرحم والكبد، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحييد نمو الجذور الحرة بشكل كبير.



5- فقدان الوزن

تعمل أوراق التوت على فقدان الوزن بشكل كبير خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة حيث يساعد تناولها بشكل مستمر على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة بالجسم، ولكن يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناولها.



الآثار الجانبية

قد تتسبب أوراق التوت في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة خاصًة عند الإفراط في تناولها، من بينها:

- الغثيان.

- الدوخة.

- الانتفاخ.

- الإمساك.

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