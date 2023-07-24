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الإثنين، 24-07-2023 02:22 م

بشكل طبيعي.. طرق لخفض نسبة السكر في الدم

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يساعد الحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم في تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة بشكل عام. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى زيادة المخاطر الصحية مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، بحسب ما نشره موقع Health.

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إن الهدف الأساسي الذي يجب أن يسعى كل شخص حثيثًا إلى تحقيقه، سواء كان مصابًا بداء السكري من النوع 2 أو سليمًا معافًى، هو الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة. إن هناك العديد من عادات نمط الحياة والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم، كما يلي:

• تناول الكربوهيدرات في نهاية الوجبات الغذائية
• الحرص على تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان على مدار اليوم
• اختيار تناول الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المكررة
• الذهاب في نزهة بعد الوجبات الغذائية الرئيسية
• ممارسة التمرينات الرياضية
• دمج المزيد من البقول في النظام الغذائي
• تناول وجبة فطور غنية بالبروتين
• تناول المزيد من فيتامين D
• تناول المزيد من الأفوكادو
• شرب كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم.
• تقليل تناول السكر المضاف وبدائل السكر

 

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