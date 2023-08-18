ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز يوميًا؟

الوكيل الاخباري - يعتبر الأرز أحد الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام في وجبة الغذاء، حيث يحظى بشعبية كبيرة، وتفضيل الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ.

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يوضح في السطور التالية، ما يحدث للجسم عند تناول الأرز يوميًا، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".



تأثير تناول الأرز يوميًا على صحة الجسم



1- الحصول على الطاقة

الأرز عبارة عن حبوب صحية غنية بالعناصر الغذائية ومصدر ممتاز للكربوهيدرات، وهو أحد المغذيات الرئيسية الثلاثة التي نحتاج إلى استهلاكها يوميًا.



ويعد الأرز مصدرًا سريعًا للطاقة، وهو مناسب لأولئك الرياضيون الذين يحتاجون إلى الطاقة بشكل كبير، أو الأفراد الذين لديهم وظائف شاقة.



وتعتبر الكربوهيدرات من المغذيات المهمة التي تحتاجها أجسامنا للطاقة وإنتاج الهرمونات والوظيفة الإدراكية.



2- سهولة الهضم

يعد الأرز عنصرًا مميزًا في "حمية BRAT" التي يتم الترويج لها غالبًا لمن يعانون من الغثيان أو القيء أو الإسهال.



وإذا كان لديك ألم في المعدة، فإن أحد الأطعمة التي يمكن اللجوء إلى تناولها هو الأرز العادي، الذي يحتوي على القليل جدًا من الدهون، فهو مثالي لسهولة الهضم.



3- رفع مستوى سكر الدم

نظرًا لارتفاع نسبة الكربوهيدرات في الأرز مقارنة بالبروتينات والدهون، يمكن أن يؤدي تناوله بمفرده إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.



يشترك الأرز الأبيض والبني في خصائص تغذوية متشابهة إلى حد ما، على الرغم من أن الأرز البني أعلى قليلًا من حيث السعرات الحرارية والألياف والبروتين والمنجنيز والسيلينيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب.



4- زيادة استهلاك الزرنيخ

مقارنة بالحبوب الأخرى، يمكن أن يكون الأرز مصدرًا أعلى للزرنيخ، وهو مركب كيميائي موجود بشكل طبيعي في التربة والمياه.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التعرض للزرنيخ يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.



5- قد تتخلص من المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات

إذا كنت تأكل الأرز يوميًا فقط، فقد تفقد جميع العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الحبوب الأخرى، مثل البرغل والشوفان، ومن الجيد دائمًا تغيير الحبوب التي يتم تناولها.



"الكونسلتو"

