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السبت، 12-08-2023 07:07 ص

يسبب جلطات قلبية .. تحذير من النوم في هذا التوقيت

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الوكيل الاخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن حقيقة تسبب النوم في توقيتات معينة في الإصابة بأضرار صحية.

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وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك توقيت معين في اليوم لا ُبد أن يكون الجسم مستقيظًا خلاله، للوقاية من الإصابة بالجلطات.

وأضاف موافي، أن معظم الحالات من الممكن أن تصاب بالجلطات عند الساعة 8 صباحًا، مفسرًا ذلك قائلًا: "عند النوم تتباطئ الدورة الدموية في الجسم، ويفرز الجسم مادة تضيق الشرايين، وهذه المادة إذا استمرت في الإفراز حتى الساعة 8 صباحًا، من الممكن أن تسبب انسدادًا في الشرايين، ويصاب الشخص بجلطة سواء في المخ أو في القلب".

ونصح موافي، كل من يستيقظ أثناء فترة النوم بشرب الماء أو المشي في قليلًا في المنزل ثم يعاود النوم مرة أخرى، وهذا للوقاية من الجلطات.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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