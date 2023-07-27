ماذا يحدث للجسم عند التعرض للسكتة القلبية ؟

الوكيل الإخباري- "توقف القلب"، أو كما يعرف أيضًا باسم "السكتة القلبية" حالة طبية طارئة يتوقف فيها القلب عن النبض، وهذا يعني حرمان الجسم من الأكسجين الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

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نوضح في السطور التالية، ما يحدث للجسم عند توقف القلب، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".



ماذا يحدث أثناء توقف القلب؟

يصبح الشخص فاقدًا للوعي بسرعة أثناء السكتة القلبية، ويحدث هذا عادة في غضون 20 ثانية بعد توقف القلب عن النبض، وبدون الأكسجين والسكريات التي يحتاجها ليعمل، يكون الدماغ غير قادر على توصيل الإشارات الكهربائية اللازمة للحفاظ على وظائف التنفس والأعضاء.



وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة، وبشكل عام، كلما كان فقدان الأكسجين كاملًا، زاد الضرر الذي يلحق بالدماغ.



وفي حالة السكتة القلبية، تتأثر جميع أجزاء الدماغ التي تعتمد على تدفق الدم، ومن بين أجزاء الدماغ الأكثر عرضة للإصابة الفص الصدغي ، حيث يتم تخزين الذكريات.





الجدول الزمني لتوقف القلب



عند حدوث السكتة القلبية، يجب بدء الإنعاش القلبي الرئوي ( CPR ) في غضون دقيقتين، والإنعاش القلبي الرئوي الفعال يمكن أن يكون له نتائج إيجابية.



وإذا تأخر الإنعاش القلبي الرئوي لأكثر من 3 دقائق، فإن نقص التروية الدماغية الشاملة يمكن أن يؤدي إلى إصابة الدماغ التي تزداد سوءًا بشكل تدريجي.



وبحلول 9 دقائق، من المحتمل حدوث تلف شديد ودائم في الدماغ، وبعد 10 دقائق، تكون فرص النجاة منخفضة.



وحتى إذا تم إنعاش شخص ما ، فإن 8 من كل 10 سيكونون في غيبوبة ويعانون من مستوى معين من تلف الدماغ، وببساطة، كلما طالت مدة حرمان الدماغ من الأكسجين، كلما كان الضرر أسوأ.





أعراض توقف القلب



من المرجح أن يتم إنعاش الناس بنجاح في مستشفى أو في موقع آخر مع وصول سريع إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب، وهذه هي الأجهزة التي ترسل نبضات كهربائية إلى الصدر لإعادة تشغيل القلب.



وعندما يتم علاج السكتة القلبية بسرعة كبيرة، قد يتعافى الشخص دون علامات الإصابة، وقد يعاني البعض الآخر من أضرار خفيفة إلى شديدة.



وتتأثر الذاكرة بشكل كبير بنقص الأكسجة، لذلك غالبًا ما يكون فقدان الذاكرة هو أول علامة على الضرر، وقد تكون الأعراض الأخرى، الجسدية والنفسية على حد سواء، واضحة، في حين أن بعضها قد لا يُلاحظ إلا بعد شهور أو سنوات.



وبالنسبة لأولئك الذين يتم إنعاشهم وليسوا في غيبوبة، قد يسبب نقص الأكسجة فقدان الذاكرة الشديد، وتقلصات عضلية لا إرادية، وفقدان السيطرة على العضلات، وفقدان القدرة على الحركة، وسلس البول، وضعف الكلام، والتغييرات في الشخصية، والارتباك.



وقد تتحسن بعض الأعراض بمرور الوقت، ومع ذلك، قد يكون البعض الآخر دائمًا ويتطلب أن يكون الشخص تحت رعاية مساعدة مدى الحياة.

الكونسلتو الطبي