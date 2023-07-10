تكلسات المشيمة.. مخاطر مدة الحمل الطويلة

الوكيل الإخباري- تتمتع المشيمة كعضو ينمو في الرحم أثناء الحمل، باهتمام بالغ أثناء الفحص الطبي، إذ أنها توفر الأكسجين والعناصر المغذية للجنين أثناء نموه، مع التخلص من الفضلات الموجودة بدم الطفل.

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وخلال فترة الحمل قد تحدث مشكلات في المشيمة ومنها تكلسات المشيمة، والتي لا يتم تشخيصها إلا عن طريق الفحص بالموجات فوق الصوتية للحوض، وفي بعض من الحالات يتم تشخيص التكلسات أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية الروتينية التي يتم إجراؤها أثناء الحمل.



وعادةً ما يأتي تكلس المشيمة من خلال ترسب معادن فوسفات الكالسيوم في أنسجة المشيمة، حيث تكون هذه العملية بطيئة ممتدة على طول فترة الحمل، إذ أنه بحسب الباحثين تكلّس المشيمة هو عملية شيخوخة للمشيمة وليست حالة مرضية.



يرتبط تعرض السيدات اللواتي يتعرضن لتكلسات المشيمة من الدرجة الثالثة في الأسبوع 36 من الحملK لزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، أو إنجاب طفل منخفض الولادة، أو الولادة في عملية قيصرية.



لازال السبب المؤدي إلى تكلّس المشيمة غير واضح تماماً، إلا أن اتباع نمط حياة صحي وتناول أطعمة صحية والقيام بفحص منتظم أثناء الحمل، يقلل من احتمالية حدوث التكلس ويساعد في اكتشاف حالة التكلس مبكراً.



ويقترن سبب تكلس المشيمة بعدم قدرتها على إمداد الجنين بالأكسجين والغذاء، إذ تصبح ولادة الجنين إلزامية بسبب صعوبة تنفسه داخل الرحم وحصوله على الغذاء.



